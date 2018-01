Os parásitos autóctonos súmanse á loita contra a avespiña do castiñeiro

A avespiña do castiñeiro, unha praga que se detectou en Galicia por primeira vez no 2014, xa ten colonizado case todo o territorio da comunidade. Para combatila, a vía máis eficaz que se coñece é a loita biolóxica por medio da solta do ‘Torymus sinensis’, un insecto orixinario de Asia, igual que a avespiña, que se alimenta dela e parasita as súas postas de ovos. Pero o ‘Torymus’ non está so no combate fronte á avespiña. Unha investigación da Escola Politécnica Superior de Lugo (Universidade de Santiago) comprobou a existencia de parásitos autóctonos que tamén se alimentan da praga.

Durante a primavera-verán do 2017, un equipo da Escola Politécnica coordinado pola profesora María Josefa Lombardero recolleu un total de 8.678 bugallas en árbores atacados pola avespiña . O obxectivo era comprobar a presenza de parasitoides autóctonos. “Nas masas de carballos galegas, hai unhas 56 especies de cinípidos -avespiñas que orixinan a formación de bugallas- que teñen máis de 100 parasitoides asociados. É posible que parte deses parasitoides pasen tamén ós soutos de castiñeiros para alimentarse da avespiña”, valora Josefa Lombardero.

A ‘colaboración’ dos parasitoides autóctonos na loita contra a avespiña é importante, pois aínda que este ano as soltas de ‘Torymus’ vanse multiplicar por doce en relación ó 2017, a súa eficacia non é inmediata. “Pode suceder que o ‘Torymus’ tarde en instalarse en determinadas zonas e tamén hai que ter en conta que non é todo o específico que nos gustaría, pois pode atacar tamén a algúns cinípidos das carballeiras”, explica Josefa Lombardero.

Evaluación

A investigación analizou a presenza de parásitos autóctonos nun total de 102 localidades de Galicia. Instaláronse ademais 4 parcelas de seguemento nas que se fixo un control semanal. Estas parcelas, creadas nos concellos de Baleira (Lugo), Lugo, Guísamo (A Coruña) e Pantón (Lugo)), así como outras 17 parcelas de control, ubicáronse nalgúns casos preto de carballeiras, a fin de comprobar se había unha maior presenza de parasitoides que puidesen desprazarse desde os carballos próximos.

Logo dun ano de traballo, o equipo da Escola Politécnica detectou un total de 16 parásitos autóctonos que operan sobre a avespiña do castiñeiro. O proxecto precisará de máis anos para ter unha conclusións definitivas, pero os resultados apuntan a que os parásitos autóctonos están a sumar na loita contra a avespiña.

Conclusións

Un 23% das bugallas muestreadas estaban parasitadas, unha porcentaxe que se reduce ó 17,2% se se teñen en conta o número de individuos parasitados. “É certo que os parásitos autóctonos non van rematar coa praga, pero tampouco o ‘Torymus’ vai facelo. O importante é que os parásitos nativos suman no control da avespiña”, sinala Josefa Lombardero.

Lombardero apunta que o ‘Torymus sinensis’ deberá ter un impacto moi superior ó que logran os parásitos autóctonos, aínda que tamén advirte de que “non funcionará sempre igual nin en todas as áreas igual”. Un aspecto a cuidar nas soltas é o intre da liberación dos ‘Torymus’ no medio, “pois a dureza das agallas aumenta co tempo e dificulta a posta dos parásitos”, explica Lombardero, que expuso as investigacións do seu equipo nunhas xornadas sobre o castiñeiro organizadas recentemente polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán.