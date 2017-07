Os mellores carballos de Galicia implantaranse en Santa Comba, Chantada e Trasmiras

O proxecto de selección do carballo da Fundación Juana de Vega e do Centro de Investigación Forestal de Lourizán culminará este outono inverno coa plantación de tres parcelas públicas

O proxecto de selección do carballo galego, iniciado hai un par de anos, culminará este outono inverno coa plantación de tres parcelas nos concellos de Santa Comba (A Coruña), Chantada (Lugo) e Trasmiras (Ourense). A iniciativa, encabezada pola Fundación Juana de Vega e polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán, busca crear campos de ensaio nos que conservar e mellorar os recursos xenéticos da especie.

O proceso para identificar e conservar o material xenético dos mellores carballos galegos iniciouse no 2015. Nas 11 carballeiras selectas que hai catalogadas na comunidade, os investigadores seleccionaron os exemplares que presentaban mellores condicións e procederon a recollida das súas landras. Esas landras plantáronse en viveiro, en colaboración co Centro Forestal Rías Baixas (Vilaboa, Pontevedra) e co viveiro Costa de Lóngaras (Abadín, Lugo).

O paso seguinte é seleccionar nos sementeiros dos viveiros as árbores que presentan mellor crecemento e morfoloxía, pois eses serán os exemplares que se implantarán este outono – inverno en tres parcelas públicas, cedidas para o proxecto polo Banco de Terras. As tres fincas suman algo máis de 2,5 hectáreas entre Santa Comba (9.500 metros cadrados), Trasmiras (9.968) e Chantada (6.959 metros cadrados).

Os carballos disporanse nestas parcelas cunha alta densidade, a fin de facilitar o seu crecemento. Posteriormente faranse claras e deixaranse os exemplares que presenten mellor comportamento en campo. Cando estas árbores sexan adultas, poderán servir a súa vez de hortosementeiros de material cualificado ou controlado, o de maior nivel xenético.

Fomento do uso do carballo

A iniciativa é un primeiro paso para facer unha selección xenética do carballo galego coa idea de fomentar o seu uso, tanto en fincas privadas como en parques e xardíns públicos. Nesa liña, as plantas de carballo que xa foron cultivadas nos viveiros colaboradores e que finalmente non se implanten nas carballeiras públicas, poderán ser comercializadas libremente polos propios viveiros, que poderán ofrecer así un material de categoría seleccionada.