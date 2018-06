A Organización Galega de Comunidades de Montes prepara propostas para a xestión dos montes veciñais

O congreso que vén de celebrar a Organización Galega de Comunidades de Montes abordou o que o colectivo considera novos intentos privatizadores do monte veciñal. A Organización critica a normativa aprobada pola Xunta o pasado decembro, que permite que os montes que se declaren en estado de grave abandono sexan entregados en concesión por periodos de 50 anos.

Desde o colectivo consideran que na posible declaración de montes en estado de abandono, hai que distinguir os montes que levan anos sen xunta rectora daqueles que, tendo xunta rectora, atravesen por dificultades de xestión por motivos financieiros ou outros. Por elo, o presidente da Organización, Xosé Alfredo Pereira, anuncia que en breve lle trasladarán á Xunta unha alternativa para o manexo dos montes con dificultades de xestión, que segundo os cálculos da Administración rondan o milleiro.

A respecto dunhas recentes declaracións do director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, nas que Couto sinalaba que as concesións dos montes veciñais en estado de abandono poderían ser solicitadas por cooperativas ou por outros montes veciñais, non só por empresas privadas, Pereira considéraas unha “pequena victoria” pola presión que están a exercer, “xa que na normativa non se indica nada diso”, valora.

Así as cousas, os montes veciñais afrontan un futuro incerto nun contexto rural marcado pola despoboación do interior galego e as dificultades de relevo xeneracional. A estas circunstancias, hai que sumar a vontade xa manifestada pola Administración autonómica de retirarse progresivamente dos montes veciñais que manteñen un convenio coa Xunta.

Eucalipto

No congreso da Organización Galega de Comunidades de Montes, aprobáronse tamén as propostas do colectivo sobre as plantacións de eucalipto. “O eucalipto ten que ter o seu sitio no monte galego, pero na situación actual é precisa unha moratoria que prohíba novas plantacións”, demanda Xosé Alfredo Pereira.- “Hai que eliminar os eucaliptos de zonas agrarias, ribeiras e zonas de Rede Natura e a continuación establecer unha ordenación das novas plantacións, que deberán estar ben xestionadas e adicar unha parte da superficie á produción de madeira de calidade, non só á produción de pasta de papel”, propón.



Renovación da xunta rectora

A xunta rectora da Organización Galega de Comunidades de Montes renovouse a pasada fin de semana no congreso que celebrou a entidade en Rianxo. Dos 17 membros da xunta rectora, permanecen só 3 -entre eles, o seu presidente-, e entran 14 integrantes novos, entre os que hai persoas mozas e mulleres. “Pasamos de unha muller a catro e renovamos por completo a xunta rectora”, destacou Pereira.