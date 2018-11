O eucalipto móvese en máximos de prezos, en tanto o piñeiro recupérase dos lumes

O mercado da madeira en Galicia atópase nun bo momento, como demostra o récord de cortas acadado no 2017, con 8,5 millóns de metros cúbicos de madeira talada, dos que 5 millóns corresponden a eucalipto, 3,2 millóns a coníferas e algo máis de 240.000 toneladas a frondosas. En cotizacións, o eucalipto acadou nos últimos meses máximos históricos, con prezos de 32-34 euros por tonelada no caso do eucalipto globulus (prezo en pé, con casca, madeira certificada e sen Ive). O piñeiro, pola súa banda, estase a recuperar da vaga de lumes do 2017.

“O eucalipto tivo este ano un aumento de prezos paralelo á subida da cotización internacional da pasta de papel. En globulus, estamos falando de prezos en monte de 33-34 euros, sen Ive e en madeira certificada” -explica Xosé Covelo, responsable de comercialización de madeira na Asociación Forestal de Galicia-. “En montes con dobre certificación, FSC e PEFC, pódese chegar incluso a cantidades superiores pola necesidade dalgunha industria lusa de madeira certificada”, sinala.

Desde Ence, o comprador de referencia en Galicia, calculan que os bos prezos internacionais da pasta de papel manteranse alomenos durante os próximos tres anos, o que xera boas perspectivas entre os produtores de madeira.

“A demanda do eucalipto nitens está garantida”, valora Promagal

O escenario é tamén positivo para o eucalipto nitens, con prezos que se foron recuperando nos últimos meses e con boas perspectivas de demanda. “Aquelo que se falou no seu día de que o nitens non ía ter saída porque non o querían as industrias do papel está demostrado que nin é verdade a día de hoxe nin o vai ser no futuro”, valora Óscar Piñón, madeirista e secretario de Promagal, a federación de produtores de madeira do norte galego.

“O nitens ten saída hoxe e vaina ter nun futuro. Hai industrias e mercados interesados nel” (Óscar Piñón, Promagal)

Desde Promagal destacan a recuperación de prezos do nitens, que chegara a estar 8 euros por baixo do globulus e que na actualidade sitúase só 6 euros por tonelada por abaixo. “É certo que se plantou moito nitens e no futuro vai haber moita máis madeira de nitens no mercado, pero vemos que hai demanda, tanto por parte de Ence e Navigator -a principal industria lusa-, como para outros destinos” -destaca Óscar Piñón.- “Existe xa a posibilidade de exportar un barco mensual con 10.000 toneladas de nitens para destinos do norte de Europa e hai outros mercados interesados”, sinala.

Os menores prezos do eucalipto nitens, en comparación co globulus, fan máis atractiva esa madeira para industrias de papel afastadas de Galicia, de xeito que o envío da madeira de nitens pode facerse a prezos competitivos para as industrias e tamén interesantes para os propietarios forestais. “Que ninguén teña medo de plantar nitens” -subliña Óscar Piñón-. “É certo que nas zonas de costa onde se poida plantar globulus con crecementos bos hai que seguir apostando polo globulus, pero noutras zonas máis de interior o nitens é actualmente a mellor alternativa”.