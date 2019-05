“O 75% dos participantes nas asembleas das Comunidades de Montes son homes”

Beatriz Rodríguez-Morales prepara a súa tese de doutoramento sobre a participación feminina na xestión do monte comunal e levou a cabo unha experiencia con mulleres no monte Xalo, no concello coruñés de Culleredo

As mulleres son maioría na meirande parte das parroquias galegas pero as decisións nas preto de 3.000 comunidades de montes veciñais que hai na comunidade tómanas os homes. É unha das principais conclusións da tese de doutoramento que prepara a enxeñeira forestal do campus de Lugo Beatriz Rodríguez-Morales.

“A xestión do monte comunal está moi masculinizada. As mulleres participan menos na toma de decisións, o 75% dos participantes nas asembleas das CMVMC son homes”, explica Beatriz. “Esto implica -engade- que se perde a visión das mulleres e, polo tanto, o que elas poden aportar á gobernanza do monte”.

Pero hai mulleres dispostas a mudar esta realidade e rachar este (un máis) teito de cristal para acadar algún día unha sociedade igualitaria (tamén no rural). Na parroquia de Celas de Peiro, pertencente ao concello coruñés de Culleredo, hai un grupo de pioneiras. A raíz dun proxecto impulsado por Beatriz dentro da súa tese de doutoramento as mulleres da parroquia tomaron conciencia da necesidade de se implicaren na xestión do monte comunal.

“Na directiva da comunidade de montes non hai ningunha muller na actualidade pero agora estamos concienciadas de que temos que formar parte, implicarnos e participar. Ese debate non se puxera nunca en cuestión até agora. O mesmo feito de poñelo enriba da mesa xa foi un paso importante”, afirma Rosa, unha das veciñas que participaron na iniciativa e que expuxeron recentemente a súa experiencia na Escola Politécnica Superior de Lugo.

A inquedanza das mulleres da parroquia serviu xa para mudar certas cousas. “A voz cantante nas asembleas sempre a levan os homes e até agora tampouco demostraron ter interese real en que formaramos parte da directiva. Agora, a raíz deste proxecto, invitáronnos a que algunha de nós dea o paso e entre”, explica Amparo.

Pero para que as mulleres poidan tomar decisións “deben estar en cargos de responsabilidade, non no fondo da lista ou de simple recheo, cunha presenza testemuñal”, engade Pilar, que é presidenta da asociación As Berenguelas, unha asociación feminista local que se implicou de cheo no proxecto. A asociación foi creada no 2016 e está formada por 120 mulleres de 5 parroquias do municipio.

Unha visión máis transversal

“Un dos problemas de que xestionen os montes os homes é que só ven unha das producións que ten o monte, que é a madeira. As mulleres temos unha visión máis integral. No caso de Celas, até agora o único recurso que se sacaba do monte era madeira, agora estamos tentando diversificar con outros usos pensados máis alá do produtivo, no disfrute, como son as rutas”, conta Elena, outra das participantes.

“As mulleres no rural poucas veces somos tidas en conta, segue habendo unha grande invisibilización e un escaso recoñecimento do traballo que fan as mulleres no rural”, opina Laura. “Isto ocorre tamén no monte comunal. Mesmo cando as verdadeiras propietarias son as mulleres por seren elas as oriundas da parroquia, na comunidade de montes están os seus homes, aínda que viñeran doutros lugares”, describe.

Amparo culpa deste feito aos roles sociais asentados. “En moitas ocasións nós non asumimos ese papel representativo por estar ocupadas noutras tarefas como os traballos da casa ou o coidado dos fillos”, argumenta.

Diversificar os usos do monte

Na comarca da Coruña o peso dos montes veciñais é dos máis baixos de Galicia, xa que só o 2% da superficie forestal da bisbarra pertence a algunha Comunidade de Montes fronte ao 98% de propiedade particular. Sen embargo, o monte Xalo pertence maioritariamente a dúas comunidades de montes, a de Celas e a de Castelo, que se dividen a súa superficie en virtude dun deslinde aprobado en 1968.

O monte pertencente á CMVMC Xalo-Celas está conveniado nunha grande parte (o convenio, que data de 1994, inclúe unha superficie de 307,5 hectáreas). Ten, polo tanto, unha vocación claramente produtiva, con presenza de eucalipto e co piñeiro como especie maioritaria. De feito, no monte Xalo atópase unha parcela para o control e a mellora do pinus radiata en Galicia que está xestionada polo Centro de investigación de Lourizán (Pontevedra).

Os ingresos por vendas de madeira supuxeron 50.000 euros o ano pasado e o 90% reinvístense en melloras no monte

Os aproveitamentos no Xalo case se limitan exclusivamente á produción de madeira, que supón case que o 75% dos ingresos da CMVMC. As vendas de madeira entre 2004 e 2014 supuxeron uns ingresos totais de 157.000 euros para a Comunidade de Montes e no ano 2018 foron de 50.000 euros. O 90% dos ingresos por venda de madeira reinvístense en melloras no monte.

En relación á man de obra empregada, a CMVMC de Xalo non conta con maquinaria nin cuadrilla propia, polo que os traballos referidos ao monte subcontrátanse a empresas do sector forestal. As condicións de mecanización destes montes son en xeral malas existindo algo máis do 90% da superficie con pendentes superiores ó 35%.

Non volveron poñer eucalipto e apostan por diversificar as especies coas que repoboar

O Xalo conta cun proxecto de ordenación elaborado no ano 2016. O monte consta de varias parcelas, formando un coto redondo e o 80% da superficie está arborada con distintas especies en función das zonas con distinta pendente. As cotas oscilan entre os 550 metros de altitude do punto máis elevado e os 90 metros sobre o nivel do mar no punto máis baixo, situado nos arredores de Celas. As pendentes poden considerarse como pronunciadas en case todo o monte, sendo nalgúns casos superiores ao 45%.

Pero a actual directiva, que preside Xosé Antonio Barbeito, decidiu diversificar os usos do monte e as especies forestais coas que repoboar. Non volveron poñer eucalipto. Na parte máis alta repoboaron 40 hectáreas con piñeiro e en zonas máis baixas plantaron carballos, castiñeiros, bidueiras, cerdeiras e avelaos. E están decididos a continuar con esta aposta polas especies autóctonas mediante novas repoboacións.

Captacións para a traída municipal

A auga é outra das riquezas deste entorno. No Xalo nace o río Anllóns, fomando diferentes bacías ou concas. Ademáis, existen varios regatos que percorren o monte e que coinciden con zonas de valgadas con bosques ripícolas de importancia ecolóxica. De feito, o monte Xalo está incluído na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Contan cun convenio co Concello de Culleredo para o aproveitamento dos mananciais que ten como contrapartida un investimento municipal de 75.000 euros anuais en actuacións na parroquia

O lugar ten tantas fontes que hai unha lenda que di que se abriran de golpe todas as fontes do Xalo desaparecerían anegadas todas as aldeas do val. O Concello de Culleredo emprega estes mananciais para a traída municipal. A auga que sae deles, tan pura que non precisa nin ser tratada, é recollida e canalizada até uns depósitos desde os que se subministra a unha parte das vivendas do municipio. A captación consta de tres pozos e un depósito situados no monte comunal.

O acordo coa Comunidade de Montes, subscrito no ano 2000 e renovado no pasado mes de outubro por un periodo de 15 anos, inclúe como contrapartida un investimento por parte do Concello de 75.000 euros anuais na parroquia en obras de interese veciñal decididas polos comuneiros. As casas da parroquia non pagan tampouco o enganche á traída municipal.

Riqueza paisaxística e valor social

Xunto coas tradicionais funcións dos montes, o uso do monte como lugar de esparexemento ten hoxe en día un interese moi importante derivado da maior demanda de espazos ao aire libre por parte da sociedade. No caso do monte Xalo, ao atoparse perto da cidade da Coruña, este interese aumenta.

Cunha importante afluencia de visitantes, diversas rutas de sendeirismo discorren por este entorno e existe mesmo un circuito de mountain bike onde se realizan diversas competicións. Ademáis tamén, a zona alta utilizase para realizar despegues de parapente.

O Xalo é un dos cumios máis altos da zona litoral coruñesa. Desde el divísanse varias comarcas a quilómetros de distancia. Nun día despexado e sen brétema vese desde o Porto Exterior de Ferrol e cabo Prioriño á Torre de Hércules ou a Costa da Morte.

A zona conta cun importante valor paisaxístico e está inzada de grandes pedras con distintos nomes que fan referencia á súa forma particular. Están por exemplo As Picudas, a Pedra do Vello ou a dos Corvos pero tamén outras cargadas de lendas e significado, como a Porta do Inferno ou a Igrexa dos Mouros. Como unha paraxe de alto interese cultural, destaca tamén a presenza de muiños e de diversos xacementos arqueolóxicos catalogados.

O proxecto levado a cabo polas mulleres de Celas serviu tamén para despertar na actual directiva da comunidade de montes interese en sinalizar e promocionar as múltiples rutas de sendeirismo que hai no monte Xalo, así como poñer en valor as vellas lendas existentes ou recuperar distintos elementos patrimoniais.

De feito, a CMVMC está proxectando a creación de dous miradores na zona de Castelo da Veiga e da Pedra do Empoladoiro para potenciar os sendeiros existentes e o disfrute da paisaxe. Contar cunha zona de uso recreativo deste tipo (non existe ningunha na actualidade) considérase que sería positivo para mellorar a multifuncionalidade do monte.