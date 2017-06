Medio Rural alude á rendibilidade do eucalipto para explicar as plantacións ilegais

A forestación ilegal de terras agrarias no últimos anos chegou ó Parlamento de Galicia, onde o grupo socialista preguntoulle a Medio Rural polas medidas a adoptar ante a expansión do eucalipto en superficies agrícolas. Os socialistas lembraron o malestar de organizacións agrarias e grupos ecoloxistas, que cifran en máis de 30.000 as hectáreas plantadas de xeito ilegal, coa conseguinte redución de terras agrarias.

Contestou á pregunta o director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, quen defendeu que a Xunta aplica a legalidade e advertiu das dificultades que entraña a planificación do territorio en Galicia. “Hai solos de especial protección agropecuaria que teñen piñeirais de 40 anos. Como se explica iso?. Son situacións complicadas de xestionar. Cando ese propietario corta, non lle deixamos plantar tras a corta, o que está poñendo ós propietarios en problemas”, cuestionou.

“Con independencia diso, nós estamos aplicando a lexislación e se nos chegan casos de forestación en solos rústicos de especial protección agropecuaria, denunciamos” -asegurou.- “Agora ben, tamén hai que dicir que as plantacións en terras agrarias fanse sen axudas públicas e na busca dunha rendibilidade. Unha cuestión importante que hai que ter en conta é que en Galicia, cando un propietario forestal quere cortar a súa parcela, vai ter ofertas pola súa madeira e vai ter quen lla corte”.

Plan Forestal de Galicia

Fernández Couto avogou por lograr un “novo equilibrio” no marco do Plan Forestal de Galicia, no que sinalou que se buscou o consenso de todas as partes, incluídos propietarios forestais, organizacións agrarias e ecoloxistas.

A ese respecto, desde o grupo socialista cuestionouse a eficacia do futuro Plan Forestal, que se presentará nas próximas semanas: “É un marco filosófico que non vai determinar a política forestal. Calquera que colla un coche e se dea unha volta por Galicia decatarase do descontrol, da ausencia de planificación e da falta de ordenación do territorio”, criticaron.