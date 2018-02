Lourizán sondea o interese da industria farmacéutica pola resina do piñeiro

Os compostos volátiles da resina de piñeiro teñen un potencial por explotar. O resinado tradicional, por medio das picas de casca, logra unha miera con altas porcentaxes de sólidos, a chamada colofonia, e cunha baixa porcentaxe de trementina, a parte volátil. Esa resina está adaptada ós usos tradicionais da industria resineira, orientada á obtención de derivados da colofonia, pero se se lograse unha resina de maior calidade, con máis porcentaxe de trementina, podería aspirarse a novos usos, coma o farmacéutico, de maior valor engadido.

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán leva traballando un par de anos sobre esa hipótese. Lourizán estuda a adaptación a Galicia do método Borehole para lograr unha resina con maior porcentaxe da fracción volátil. O sistema Borehole afinado polo centro de investigación consiste en practicar uns buratos na base do tronco aos que se lle conectan envases de poliuretano para recoller a resina.

O tempo de resinado redúcese en comparación co método de pica da casca, aínda que a colleita de resina tamén é escasa, no entorno dos 100 gramos por bote. As vantaxes da resina lograda co método Borehole son que a porcentaxe de compostos volátiles duplícase e que a resina obtida non presenta contaminación, pois con este sistema, Lourizán ensaia a posibilidade de non empregar estimulantes químicos do resinado.

“O método de pica da casca proporciona unha porcentaxe de trementina do 10%, en tanto co método Borehole chegamos ó 23% de media”, explica o director do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Enrique Martínez Chamorro.

A trementina, rica en alfapinenos e beta pinenos, é unha materia prima de interese para a industria farmacéutica, pois dela pódense obter compostos como a verbenona. “A verbenona é un precursor da síntese do taxol, que é unha sustancia de alto valor que se emprega en medicamentos contra o cancro”, explica Enrique Martínez. Calcúlase que a nivel mundial, o taxol move un mercado anual duns 1.600 millóns de dólares.

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán contactou con industrias farmacéuticas para valorar se terían interese na resina obtida co método Borehole. “Trátase dunha resina que ten o dobre de trementina que a convencional e que ademais logra unha trementina con maior porcentaxe de alfapinenos, dos que se obtén a verbenona”, detalla Martínez.

Se se comprobase un interese da industria farmacéutica, que polo de agora non se plasmou, o método Borehole para a extracción da resina podería extenderse en Galicia como complementario do tradicional, sobre o que Lourizán tamén está investigando.