O Centro de Formación Forestal de Lourizán programa 12 cursos e obradoiros para este outono

Manexo de maquinaria forestal, aplicacións e sistemas de información xeográfica, uso de drons ou un taller de claras, entre as actividades programadas para o último trimestre do ano

Data inicio: 25/10/2018

Data fin: 01/11/2018

Lugar: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán prepara para este último trimestre do ano unha serie de xornadas e talleres centrados no ámbito agroforestal. A oferta de propostas formativas inclúe dende o manexo de novas tecnoloxías para a xestión forestal, como o emprego de apps ou drons, ata sesións centradas na interpretación da botánica ou a silvicultura. Tamén contarán con talleres orientados ó mantemento e seguridade coa rozadora.

As actividades prolongaranse ata o día 1 de decembro. Podes consultar aquí as datas dos talleres e xornadas programadas:

A programación iniciouse o pasado xoves cunhas xornadas orientadas ó emprego de mastíns e outras razas de cans na custodia do gando para reducir os danos do lobo. Estas sesións retómanse este xoves e prolónganse tamén ó vindeiro xoves 25.

Este mesmo xoves tamén comezará un taller de “Técnicas de abatemento e procesamento de árbores con motoserra”. Estas sesións levaranse tamén a cabo o sábado e nelas poderán participar un máximo de doce persoas.

Xa no mes de novembro, os días 2 e 3, están programadas as xornadas “As cortas de mellora como unha ferramenta necesaria na xestión forestal sostible”. As sesións estarán impartidas por técnicos especialistas tanto de Galicia como de Castela e León así como procedentes da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo. O curso comezará na tarde do venres e prolongarase durante todo o sábado. Estas xornadas contan con 25 prazas.

Velaquí o programa completo das sesións:

Para máis información chamar ós teléfonos 986805088/85