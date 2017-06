Galicia afronta o verán sen que a Xunta iniciase a prevención de lumes

Os traballos en montes conveniados, xestionados pola Administración autonómica, aínda non saíron a concurso. Tampouco as comunidades de montes autoxestionadas puideron iniciar as tarefas que realizan con axudas de Medio Rural

Se os lumes se apagan no inverno nas tarefas de prevención, Galicia chega a cada verán cun suspenso con maiúsculas. O escenario do 2017 é similar ó doutros anos. Os traballos de prevención nos montes veciñais conveniados, unhas 300.000 hectáreas que xestiona a Xunta, aínda non saíron a concurso, en plena época de alto risco de lumes. A situación non é mellor nos montes veciñais autoxestionados, nos que as axudas de Medio Rural para prevención chegarán un ano máis a deshora.

O enfado no sector forestal é crónico. “Estamos na mesma situación de tódolos anos. Chega o verán sen que se teñan feito os traballos de prevención e despois pasa o que pasa” -resume Jacobo Feijoo, da Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), unha organización ligada a Unións Agrarias-. “En Ourense, a vaga de lumes de setembro do ano pasado colleu a Medio Rural con só un 15% dos traballos de prevención executados en montes conveniados da provincia”, critica.

Esta campaña, as tarefas nos montes conveniados, como rozas en cortalumes e pistas, aínda non saíron a concurso. En canto ós montes xestionados polas propias comunidades veciñais, a liña de axudas disposta por Medio Rural chega de novo tarde. A resolución das axudas fíxose a mediados de maio, pero antes de que os montes veciñais poidan iniciar os traballos, é precisa unha inspección previa dos técnicos da Xunta, que deben elaborar un informe, e só despois se lle traslada ás comunidades a autorización para comezar.

Problema, a dous días do inicio da época de alto risco de incendios, non chegan ó 10% as comunidades que recibiron a notificación que lles permite meter as máquinas no monte, segundo calculan asociacións forestais e empresas do sector.

Lumes antes dos traballos de prevención

“Por desgracia, pasará o de tódolos anos. Nalgunhas comunidades non serán necesarios os traballos de prevención porque chegará o lume antes e xa non deixará mato que rozar” -critica o presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira.- “Percibimos da Xunta unha despreocupación total porque pasa o mesmo tódolos anos e non se corrixe. Estamos falando de temas burocráticos, de xestión, non pode ser difícil facelo mellor”, valora.

A mesma postura expresan desde Asefoga: “A solución pasa por establecer un calendario de traballo que permita executar as medidas prevención antes do verán. Hai que traballor por obxectivos e cun calendario na man”, sinala Jacobo Feijoo.

Tamén a Asociación Forestal de Galicia, un dos principais colectivos que agrupa a propietarios forestais e comunidades de montes, cuestiona a ausencia de medidas de prevención chegado o verán. “É un problema certo e que se repite, pero tamén hai que dicir que a maior parte da prevención en Galicia facémola os propietarios privados e as comunidades de montes sen axudas. Semella que é un traballo que non existe, xa que non se computa no Plan de Defensa contra Incendios (Pladiga) e sería bo recoñecelo e poñelo en valor”, defende o director técnico da AFG, Francisco Dans.

Cambios no 2018

Ante as críticas do sector, que se plasmaron no Consello Forestal celebrado esta semana, a Consellería asegurou que no 2018 resolverá as medidas de prevención durante o inverno, tanto a liña de axudas para comunidades de montes como a licitación dos traballos nos montes conveniados. O obxectivo é que se poidan acometer as tarefas durante a primavera, antes do verán. “Dixeron que este ano era o último no que sucedía tal cousa”, confirman as organizacións presentes no Consello.

Medio Rural anunciou no Consello Forestal que no 2018 as tarefas de prevención executaranse na primavera

O sector forestal, non obstante, colle a promesa con excepticismo. “Tódolos anos soltan a mesma cantinela e nunca cumpren” -lamenta Xosé Alfredo Pereira-. “E mentres tanto, seguimos tirando con cartos públicos, porque eses traballos de prevención, cando se fagan este ano, xa non cumprirán a misión para a que foron pensados”.

Prazos

En teoría, as comunidades de montes teñen esta campaña ata o 17 de setembro para executar os traballos de prevención obxecto de axudas, aínda que con posibilidades de prórrogas. A dous meses e medio do remate do prazo, a gran maioría aínda non ten autorización para iniciar as tarefas, co cal un ano máis comunidades de montes e empresas de servizos forestais terán que traballar a contrarreloxo.

Outro problema radica no perigo que representa a introdución de maquinaria no monte en época de alto risco de lumes. De acordo coa normativa autonómica, os traballos de prevención non poden executarse cando o índice de risco de incendios é elevado, pero na práctica as empresas vense entre a espada e a parede. Ou fan caso omiso desa norma ou non executan os traballos de prevención.