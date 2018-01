“A falta de ordenación dos usos da terra é unha das causas estruturais dos lumes”

As xornadas organizadas polo Consello da Cultura Galega sobre as novas vagas de lumes, agravadas polo cambio climático, contaron cunha análise das causas estruturais dos incendios forestais en Galicia. Esa análise correu a cargo de Francisco Sineiro, profesor xubilado da Escola Politécnica Superior de Lugo, quen incidiu en dous factores: o abandono ou mal uso da terra e a falta de ordenación do territorio.

“Galicia ten terra suficiente para a actividade gandeira e forestal, pero falta un equilibrio no uso das terras. A gandería precisa máis superficie, en tanto están a quedar moitas terras a monte, sen uso produtivo”, valora. “Precisamos dunha política rural integrada, que non existe, e de medidas de ordenación dos usos das terras que se cumpran e se fagan cumprir”, destacou.

“A agricultura tradicional non vai volver. Hai que buscar novas solucións para as terras que quedan a monte”

Un dos problemas que enuncia Sineiro, o das terras que quedan a monte, ten a súa orixe na desaparición da agricultura tradicional. Se nos anos 60, alomenos o 50% do territorio galego tiña un uso agrario, ben de cultivos, pastos e zonas de mato aproveitadas polo gando, na actualidade só un 28% da terra ten uso agrario. Outro 21% está a mato, un 40% está arborado e un 10% é urbán e non agrario, segundo os datos expostos na ponencia.

“O reto pendente de resolver -sinala Sineiro- é o das terras que quedan a monte. A agricultura tradicional non vai volver, así que hai que buscar novas solucións”. Sineiro apunta que a perda de presenza do gando no monte está ligado a factores como a falta de superficies dispoñibles ou excesivamente parceladas, os danos do lobo ou á ausencia de peches axeitados.

O ex-profesor da Escola Politécnica avoga por medidas de ordenación dos usos da terra que fomenten a súa mobilidade e a mellora da base territorial das explotacións agrarias. Tamén defende a necesidade de organizar e dinamizar o uso dos montes veciñais, que supoñen un terzo de toda a superficie forestal galega. “As comunidades de montes deixáronse ir envellecendo sen adoptar ningunha medida durante décadas”, critica.

“Un incumprimento da normativa de usos da terra xera máis incumprimentos, xa que serve de mal exemplo no entorno, ao ver que non pasa nada”

No tocante ó monte particular, Sineiro sitúa o foco na necesidade de organizar sociedades para constituír unidades de produción viables. “É dos grandes retos que hai”, destaca, se ben ao longo das xornadas cuestionouse o resultado das sociedades de fomento forestal (Sofor) impulsadas pola Xunta, das que en seis anos só se constituiron 11 en toda a comunidade.

Cumprimento da normativa

Xunto coa dinamización do uso da terra, outra das grandes liñas de acción pendentes sitúaa Sineiro no cumprimento das directrices básicas de usos da terra. “Un incumprimento xera máis incumprimentos, pois serve de exemplo para o entorno, ao ver que non pasa nada”, advirte. “Igual que temos unha guardia civil ambiental, sería necesario un corpo que primeiro explicase as normas de uso da terra e que, en último termo, sancionase”, defende, en alusión a problemas como a forestación ilegal de terras agrarias.