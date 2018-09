Experiencias de Lourizán co piñeiro de Oregón e coa sequoia

O Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán iniciou nos anos 70 e 80 ensaios con dúas especies que o tempo confirmou como produtivas e adaptadas a Galicia, o piñeiro de Oregón (Pseudotsuga menziesii) e a sequoia (Sequoia sempervirens). O que fora director do Centro de Investigación en dúas etapas, Gabriel Toval, vén de expoñer os resultados daqueles ensaios nunha xornada sobre a adaptación do monte galego ó cambio climático. “Aquelas experiencias tiñan un obxectivo principal de comprobar a produtividade, pero tamén teñen interese no actual contexto de cambio climático”, subliña Toval.

A sequoia procede dun clima similar ó galego, tépedo e húmido, incluso con sequías máis marcadas na época estival, asentándose en altitudes diversas desde o nivel do mar ata os 900 metros, en tanto o piñeiro de Oregón pode chegar ata os 2.000 metros. Ambas especies aséntanse na súa área orixinal de distribución sobre distintos tipos de solo, entre eles solos similares ós galegos, ácidos, profundos e ricos en materia orgánica.

Piñeiro de Oregón

“En Galicia, os ensaios de piñeiro de Oregón situáronse de xeito maioritario en zonas de media montaña, en altitudes entre os 600 e os 1.300 metros. Son zonas menos produtivas que as de altitudes inferiores, pero pareceunos axeitado probar a especie en zonas onde non houbese unha presencia tradicional de Pinus pinaster (piñeiro do país)” -explica Gabriel Toval-. “A Pseudotsuga é unha árbore que en turnos curtos págase a prezo do Pinus pinaster, polo que non xeraría interese entre os propietarios. Cando presenta un diferencial de prezos importante é cando se vai a turnos longos, de arredor de 60 anos”.

Os ensaios co piñeiro de Oregón iniciados por Lourizán nos anos 70 situáronse en 18 parcelas de Galicia e do resto da Cornisa Cantábrica, probándose un total de 87 procedencias. As máis produtivas, que chegaron a multiplicar por catro ou por seis o resultado das que peor funcionaban, foron as orixinarias de zonas con exposición oeste, cara ó Pacífico, na súa área nativa, tanto nas cordilleiras costeiras como nas do interior dos estados de British Columbia (Canadá) e Washington, Oregón e California (Estados Unidos).

Eses ensaios co piñeiro de Oregón serviron nos anos 80 para as recomendacións de semente que emitía o Icona. O propio Gabriel Toval foi comisionado a Estados Unidos para demarcar zonas de recollida de sementes no ano 1986. Daquela, a especie experimentou un certo desenvolvemento en España, pero a súa expansión foi limitada e na actualidade rondará as 20.000 hectáreas, moi lonxe de países como Francia, que ten unhas 300.000 hectáreas reforestadas tras a Segunda Guerra Mundial, ou Alemania, que supera as 100.000.

Control do mato

Unha das cuestións de interese que presentan tanto as sequoias coma o piñeiro de Oregón é a densidade da súa copa, que deixa pasar escasa luz cara o sotobosque e dificulta o crecemento do mato. “En Galicia estamos afeitos ó eucalipto e ó piñeiro, que son dúas especies que deixan pasar abundante luz e que favorecen o crecemento do mato. Teñen vantaxes, como unha boa poda natural, pero en relación ó control da biomasa do sotobosque, do que se fala agora como vía para a prevención de incendios, son máis problemáticos”, expón Toval.