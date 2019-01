Erros e casos prácticos de sinistros forestais

Os traballos madeireiros copan o segundo posto de siniestralidade, tras a construción. Arredor dun 60% dos sinistros rexístranse en traballadores con menos de tres anos de experiencia no sector

O sector forestal sitúase cada ano como un dos que maior siniestralidade presenta, ata o punto de ocupar con frecuencia o segundo posto das estatísticas de accidentes, só por detrás da construcción. Dúas son as características comúns de gran parte dos sinistros: danse na súa maioría en persoas con poucos meses de experiencia no sector e prodúcense principalmente nos traballos de tala e tronzado das árbores.

Existe numeroso material editado sobre a prevención de riscos laborais no monte, o último unha guía editada pola asociación asturiana Asmadera, pero tamén o Instituto Galego de Seguridade Laboral (Issga) publicou hai un par de anos unha guía con recomendacións prácticas. Repasamos recomendacións a ter en conta, erros detectados nos accidentes e casos concretos de sinistros.

Sistema de prevención

Desenvolver un sistema de prevención de riscos nas empresas forestais é unha das cuestións nas que inciden os técnicos. Débense avaliar os riscos, planificar a prevención e formar ós traballadores. É precisa tanto unha axeitada seguridade activa, coa correspondente organización e planificación de técnicas de traballo seguro, coma garantir a seguridade pasiva (mantemento da maquinaria, equipos de protección individual axeitados, etc.).

Erros comúns en sinistros forestais graves

Unha análise do Issga sobre os sinistros forestais graves nun periodo de cinco anos revelou unha serie de erros comúns e específicos:

– En todos os sinistros, houbo imprudencias profesionais (acceso a zonas perigosas, non gardar as distancias de seguridade, exceso de confianza, improvisacións, etc.).

– Nun 60% dos accidentes, detectáronse erros de organización, coordinación ou métodos de traballo.

– En máis dun 10% dos sinistros, houbo tamén fallos na protección da maquinaria.

– Outros problemas foron a non utilización dos equipos de protección individual regulamentarios ou a inexperiencia dos operarios.

– En conclusión, nos traballos de campo non se aplican os principios e medidas preventivas recollidos no plan de prevención da empresa. A prevención non está integrada na liña de produción nin é unha cuestión trascendente na liña xerárquica.