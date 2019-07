Doce colectivos presentan o manifesto ‘Por un monte galego con futuro’

Diego Sánchez (SLG), Belén Rodríguez (Adega), Paulo Carril (CIG) e Manuel Dacal (Fruga), na presentación do manifesto.

Formacións ecoloxistas, agrarias e do monte ligadas ó ambito nacionalista formulan unha serie de propostas que consideran alternativas ó Plan Forestal de Galicia

Os colectivos que promoveran o pasado ano unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) a prol do bosque autóctono están a reenfocar a súa liña de traballo conxunta, logo de que o grupo popular desbotara no Parlamento a ILP. Seguindo a vía aberta con aquela Iniciativa, doce colectivos veñen de lanzar agora o manifesto ‘Por un monte galego con futuro’, no que listan unha serie de 36 propostas para a planificación forestal de Galicia.

Entre os promotores do manifesto, figuran principalmente colectivos agrarios, do monte e ecoloxistas ligados ó ámbito nacionalista, coma Adega, a Organización Galega de Comunidades de Montes, a Fruga ou o Sindicato Labrego. Estas formacións inciden en que o actual contexto de cambio climático obriga a repensar os sistemas forestais, coidando factores como a regulación do ciclo da auga ou a conservación da biodiversidade.

“Hai que ir máis alá de ver o monte como mero reservorio de carbono que capta gases de efecto invernadoiro, pois iso levaría a potenciar o cultivo do eucalipto e doutras especies de crecemento rápido”, cuestionan. Os doce colectivos que asinan o manifesto consideran que o eucalipto ten xa unha presenza excesiva en Galicia, polo que propoñen unha moratoria no seu cultivo, así como un plan para a reducción da súa superficie actual, en especial en zonas de protección da natureza e nas plantacións ilegais en terras agrarias.

A presentación do manifesto desenvolveuse nunha rolda de prensa con participación de Diego Sánchez (Sindicato Labrego), Belén Rodríguez (Adega), Paulo Carril (CIG) e Manuel Dacal (Fruga). Na rolda de prensa, pediuse a retirada do Plan Forestal de Galicia, en fase de tramitación, e a elaboración dun novo documento que xere maior consenso e que aposte pola conservación do bosque autóctono. Anunciouse ademais unha manifestación na segunda quincena de outubro, pois os convocantes entenden que hai un amplo apoio social as súas propostas.