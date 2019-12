A demanda de biomasa para usos enerxéticos dispárase en Galicia

Galicia está a entrar nunha época na que os recursos do monte cobran un novo valor. O cambio climático obriga a reducir o consumo de combustibles fósiles, o que incentiva o despegue de alternativas como o aproveitamento da biomasa forestal residual para a produción enerxética. En dous anos, Galicia cuadriplicará a súa capacidade instalada de consumo de biomasa, pasando das actuais 476.000 toneladas a 1,7 millóns de toneladas, segundo revela o informe da cadea da madeira que vén de presentar a Axencia Galega da Industria Forestal (Xera).

Se se ten en conta que o monte galego produce cada ano entre 1,5 e 2 millóns de toneladas de restos de corta, a conclusión é clara. Os restos de corta convertiranse en breve nun recurso codiciado no monte galego. O primeiro chanzo de demanda subirase a comezos do 2020, cando entre en funcionamento a planta de produción de enerxía eléctrica con biomasa que Greenalia está montando en Teixeiro (Curtis, A Coruña), que se espera que consuma máis de 500.000 toneladas de restos de corta.

A ese proxecto seguiranlle distintas iniciativas da industria forestal para aumentar o seu consumo de restos de corta e de subprodutos do seu proceso fabril. As factorías de taboleiro teñen previsto sustituír por biomasa o seu actual sistema de coxeneración con fuel, co que xeran calor para o seu proceso industrial e electricidade para a rede. Ese cambio, unido ós aumentos de consumo de Ence Navia e ós que poida acometer Ence Pontevedra, deparará un aumento da capacidade instalada de uso da biomasa residual doutras 700.000 toneladas no 2021.

A ecuación complétase coa central de produción eléctrica con biomasa que Forestalia está levantando no Bierzo e que en teoría abastecerá parte da súa demanda do mercado galego a partir do 2020, segundo se valora no informe de Xera, no que se calcula que a demanda total da biomasa forestal galega para usos enerxéticos pode situarse nuns 2 millóns de toneladas no 2021.