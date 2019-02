Curso sobre xestión forestal para propietarios e técnicos

A actividade formativa, organizada pola Asociación Forestal de Galicia, enmárcase no proxecto Forest-in, que procura a mellora do manexo do monte. Desenvolverase en Santiago e incluirá visitas de campo en Oroso, Curtis, Pico Sacro e Fragas do Eume

