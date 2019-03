Curso gratuíto en Boqueixón para persoas desempregadas interesadas en traballar na industria forestal

Organizado por FSC España, do 25 ao 29 de marzo, no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Segurde (Boqueixón, A Coruña)

FSC España, a ONG que vela pola sustentabilidade dos bosques, oferta un curso totalmente gratuíto para formar a trinta de persoas desempregadas de Galicia en traballos forestais e industria sustentable da madeira. Desenvolverase do 25 ao 29 de marzo no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Segurde (Boqueixón, A Coruña). Para inscribirse tan só é necesario chamar ao teléfono 91 446 48 81.

A actividade formativa, que inclúe conferencias, sesións prácticas e visitas de campo, busca mellorar a capacitación profesional dos participantes, facilitando a súa reincorporación ao mercado laboral.

Galicia é a novena potencia forestal europea, liderando o sector en España. O 50 % da madeira que se corta en España procede dos montes galegos. Grazas á xestión de bosques produtivos, máis de 3.000 empresas xeran riqueza sobre todo en contornas pouco industrializados, achegando emprego e evitando o despoboamento rural.

Entre os docentes intervirán destacados expertos como Juan Picos, director da Escola de Enxeñaría Forestal, Universidade de Vigo, quen explicará cal é o perfil profesional máis demandado polas empresas de aproveitamentos e servizos forestais. Francisco Dans, director da Asociación Forestal de Galicia, falará sobre mellora xenética e selvicultura. Tamén se farán visitas a montes certificados FSC onde se desenvolven diferentes operacións forestais en curso, ademais da empresas de transformación da madeira.

A madeira certificada FSC leva aparellado un coidado forestal que garante prácticas de xestión sustentable, ambiental e socialmente positivas, achegando melloras adaptativas fronte aos efectos do cambio climático. Ao mesmo tempo axuda ás empresas a ser máis competitivas e a dispor de máis recursos para o seu negocio, xerando emprego e mellorando as competencias dos traballadores na transición da sociedade cara a unha economía verde.

Este proxecto enmárcase no Programa Empleaverde, unha iniciativa da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica para o impulso e a mellora do emprego, o emprendimiento e o medio ambiente. Está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020.