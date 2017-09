Creadas a Mesa da Castaña e a Mesa da Madeira

A Mesa da Castaña aglutinará a toda a cadea de valor do froito.

A creación da Mesa da Castaña e da Mesa da Madeira, dous organismos que se viñan anunciando desde hai meses, vén de plasmarse no Diario Oficial de Galicia (DOG). A Consellería do Medio Rural pon en marcha ambos foros co obxectivo de reunilos alomenos dúas veces ó ano.

A Mesa da Castaña contará coa participación de 13 vogais, 5 por parte da Xunta e 8 por parte dos axentes sociais relacionados coa castaña (1 persoa da IXP Castaña de Galicia, 3 de asociacións de propietarios forestais, 1 persoa produtora, 1 persoa en representación do sector de almacenistas e comercializadores en fresco, 1 persoa en representación do sector industrial transformador e outra en representación dos viveiros).

O obxectivo da Mesa da Castaña pasa por establecer un foro continuado de diálogo e por estudar e impulsar medidas que contribúan a fortalecer ó sector.

Mesa da Madeira

En canto á Mesa da Madeira, estará composta pola presidencia e 22 vogais, correspondendo a presidencia á persoa que encabece a Dirección Xeral de Montes. Haberá 5 vogais en representación da Xunta e o resto corresponderanlle ás asociacións máis representativas do sector madeireiro, coa seguinte división: 7 vogais en representación das organizacións de propietarios forestais, 2 persoas en representación das empresas de servizos, 7 nomeadas polas empresas e industrias de primeira transformación e unha polo Colexio de Enxeñeiros Forestais de Galicia.

O obxectivo da Mesa da Madeira sitúase na creación dun foro que permita facer un seguemento do mercado da madeira e das necesidades da industria. Tamén posibilitará o intercambio de información fitosanitaria e buscarase consenso para as liñas de investigación e traballo no sector.