A castaña, protagonista este domingo da XI Feira de Artesanía e Etnografía do Incio

A castaña, un dos produtos autóctonos máis relevantes da provincia de Lugo, será a protagonista este ano da XI Feira de Artesanía e Etnografía que terá lugar na Praza da Cruz do Incio este domingo. Este encontro artesán, que busca recuperar os oficios tradicionais, contará coa participación de 50 postos de artesanía e diversas actividades que xirarán arredor do mundo da castaña. O programa inclúe unha mesa redonda sobre a explotación dos soutos abandonados para incentivar a súa recuperación como fonte de recursos económicos, ademais de música, obradoiros artesanais, xogos infantís tradicionais e degustacións gastronómicas elaboradas con castaña.

O deputado de Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria Histórica, Efrén Castro, xunto ao alcalde do Incio, Héctor Corujo, presentaron no Pazo de San Marcos a décimo primeira edición desta cita. A Deputación é a principal patrocinadora cunha achega de 4.000 euros e tamén colabora a través do CentrAD levando unha demostración artesán de torno de madeira.

O alcalde do Incio, Héctor Corujo, avogou na súa intervención porque “este recurso noso teña sentido volver explotalo e que a recolleita da castaña sexa sostible” ao tempo que convidou a asistir á feira o vindeiro domingo. Recordou que esta celebración naceu a iniciativa dos veciños recuperando cada ano a memoria dun modo de

vida tradicional.

Membros da cooperativa Amarelante de Manzaneda exporán a súa experiencia na recuperación e explotación de soutos tradicionais

O Deputado de Artesanía, Efrén Castro, destacou pola súa banda que “a institución provincial colabora coa XI Feira de Artesanía e Etnografía do Incio para, ademais de dinamizar o turismo neste concello, incentivar o sector artesanal da nosa provincia, e visibilizar os produtos artesanais e de calidade do nosos pequenos produtores locais para que máis lucenses poidan vivir dos recursos do rural, e no rural, asentando así poboación na nosa provincia”.

O Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo colaborará tamén nesta cita cultural levando unha demostración de torno en vivo, que elaborará pezas talladas en madeira. Será realizada por David Doral García, carpinteiro e emprendedor no rural da comarca de Cervantes, que forma parte do programa de promoción da artesanía do CentrAD.

Programa da XI Feira de Artesanía e Etnografía do Incio

Coa castaña como protagonista, a XI Feira de Artesanía e Etnografía do Incio pon en valor os traballos artesanais. Dará comezo ás 12:00 horas co pregón da poeta Olga Novo.

Ás 13:00 horas terá lugar unha mesa redonda no salón de actos do Concello do Incio na que participarán membros da Cooperativa Amarelante (Premio Agader 2019), que exporán a súa experiencia de posta en marcha dun proxecto de recuperación e explotación de soutos tradicionais. Á mesma hora tamén haberá degustación de varias receitas de caldo de castañas.

As demostracións de torno de madeira a cargo de David Doral García en colaboración co CENTRAD da Deputación de Lugo terán lugar de 13:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 18:00 horas.

No serán organizarase un concurso de repostería a base de castaña ás 17:00 horas, e un concurso de baile ás 18:00 horas. Durante toda a xornada haberá xogos tradicionais e infantís e música da charanga BB+ e dun grupo de gaiteiros. Todas as actividades ao aire libre desenvolveranse na Praza da Cruz do Incio, entre a Igrexa e o Concello.