BSL inicia a exportación de piñeiro galego para China

O mercado galego de piñeiro atravesa nos últimos meses un lixeiro estancamento, pero as perspectivas de cara ó futuro son optimistas. A demanda mundial de madeira está a medrar ano a ano e a exportación configúrase como unha alternativa viable e complementaria ó mercado doméstico. China, o primeiro importador mundial de madeira, preséntase como unha das principais opcións de futuro.

A sociedade portuguesa BSL, especializada no suministro de materia prima para a industria forestal e do papel, ten previsto facer nun mes un primeiro envío de piñeiro galego para o país asiático. Serán 25.000 toneladas de madeira para aserrar, cun mínimo de 18 centímetros de diámetro, que sairán do porto de Ferrol. BSL está en contacto con operadores chineses para valorar a posibilidade de máis envíos no futuro.

China acumula arredor do 10% das compras de madeira industrial a nivel mundial, unha tendencia que seguirá en incremento no futuro. Espérase que durante a próxima década a súa demanda de madeira creza a un ritmo do 3% anual, segundo a consultora internacional Risi. O boom inmobiliario que rexistra o país asiático e o prezo competitivo dos mobles chinos no mercado internacional son algúns dos factores que inciden nas boas perspectivas.

Madeira aserrada

As vendas a China xa representaban un mercado crecente para a madeira aserrada galega, pois nos últimos tres anos a exportación de piñeiro aserrado multiplicouse por riba do 300%, pasando de 2.600 toneladas no 2013 a 9.600 toneladas no 2016. A exportación de madeira en bruto, sen embargo, era ata agora testemuñal, segundo as estatísticas españolas de comercio exterior, que só reflicten o envío de 122 toneladas o pasado exercicio.

O interese chino pola madeira galega de piñeiro, en especial polo piñeiro radiata, xa se viña constatando no sector forestal ao longo do último ano. O propio director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, subliñou recentemente, durante unhas xornadas, o interese chino no piñeiro galego. “A madeira de piñeiro ten e terá valor. Hai barcos con madeira en rollo para China, así que a tendencia do mercado é positiva” -valora.- “A cuestión, para o propietario, é producir madeira de calidade e en volumes suficientes, de cara a minimizar os custos de xestión e corta”, defende Fernández Couto, que avoga polo impulso do asociacionismo forestal.

As exportacións de eucalipto a Portugal caeron á metade

No 2013, Galicia exportaba a Portugal 1,5 millóns de toneladas de eucalipto. O peche de Ence Huelva e a reconfiguración do mercado peninsular levaron a que as vendas galegas caesen á metade a partir do 2015, cando xa só se enviaron 744.000 toneladas para o país veciño. Os datos do 2016 manteñen esa liña, con 810.000 toneladas, e non hai perspectivas de cambios no curto prazo.

Ence Pontevedra, pola súa banda, abandonou as compras de eucalipto no norte de Portugal e concentrou en Galicia as súas compras. O resultado, Portugal reduciu tamén as súas exportacións de madeira de eucalipto a Galicia, que pasaron de 858.000 toneladas no 2013 a só 124.000 no 2015.

Ence reduciu un euro a prima por dobre certificación desde esta primavera

Desde os colectivos de propietarios forestais de eucalipto, agrupados en torno a Promagal, ven con preocupación o crecente “monopolio” que representa Ence nas compras galegas de eucalipto.

A sociedade BSL está facendo periódicos envíos de eucalipto do norte galego para o País Vasco, a través dos portos de Cariño (A Coruña) e Burela (Lugo), pero non en cantidades suficientes para paliar a perda do mercado portugués. No que queda de ano, BSL ten previsto cargar catro barcos.

O secretario de Promagal, Óscar Piñón, agarda nun futuro a volta dalgunha das grandes pasteiras portuguesas ó mercado galego. O feito de que Portugal estea importando 1,6 millóns de toneladas de eucalipto ao ano, fundamentalmente de Sudamérica, leva a que desde Promagal consideren “inexplicable” o “reparto de mercado” que houbo entre Ence e as pasteiras lusas.

Prezos

En canto a prezos, a suba do prezo internacional da pasta de papel está a repercutir no que vai de ano nunha mellora dos prezos do eucalipto, compensando a baixada experimentada no 2016.

A suba polo repunte da pasta de papel foi duns 2 euros e espérase que en breve chegue ós 3 euros. A parte negativa é que, en paralelo, Ence reduciu esta primavera nun euro a prima que paga pola dobre certificación PEFC e FSC, unha circunstancia que molesta no sector forestal.

As asociacións de propietarios continúan a ter contactos para valorar posibles iniciativas en conxunto que permitan melloras no mercado.