Beneficiarios das axudas para investimentos no sector forestal

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Renuncia do beneficiario

Non emendou a documentación requirida

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo

Non cumprir requisitos: empresa con razón social fóra de Galicia

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación no baremo de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo

Renuncia do beneficiario

Non cumprir requisitos: artigo 2.2.h)

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 180 puntos de baremo total

Non cumprir requisitos: investimento non subvencionable

Puntuación de 190 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Non cumprir requisitos: investimento non subvencionable

Non emendou a documentación requirida

Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

Non cumprimento de requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

Non emendou a documentación requirida

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220. Tractor non subvencionable

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

Non cumprimento de requisitos: Resfor non actualizado en prazo

15270046/2017

Forestal Lamarcide

Autocargador