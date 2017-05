A avespiña do castiñeiro, extendida a un 56% dos concellos de Galicia

Medio Rural pronostica que as soltas do 'Torymus sinensis', o insecto parasitoide da praga, permitirán controlar o problema. Advirte de que é precisa unha alta poboación de avespiña para iniciar a loita biolóxica

A avespiña do castiñeiro, unha praga que se detectou por primeira vez en Galicia hai tres anos, extendeuse xa á máis da metade dos concellos da comunidade, incluíndo as principais áreas produtoras.

Medio Rural revelou hoxe no Parlamento que se ten detectado a avespiña no 56% dos concellos de Galicia: 50 municipios do centro e sur de Lugo, 76 municipios de Ourense -con excepción das zonas de montaña do leste-, 33 da Coruña e 17 de Pontevedra, sobre todo da zona oeste limítrofe con Ourense e Lugo.

Desde a Consellería, o director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, explicou o programa de loita biolóxica que se está a seguir contra a praga. Este ano soltáronse 133.000 ‘Torymus sinensis’, o insecto parasitoide da avespiña, e para o ano prevese incrementar esa cifra.

Fernández Couto agarda que a loita biolóxica permita un control efectivo do problema. “En Italia, país no que a avespiña produciu grandes perdas na produción de castaña, a loita biolóxica comezou 5 anos despois de terse detectado a praga. En Galicia, comezamos de xeito experimental xa desde o primeiro ano de detección”, argumentou.

O director xeral incidiu en que son precisos altos niveis de poboación da avespiña para iniciar a solta de ‘Torymus sinensis’, pois do contrario -asegura-, a poboación de ‘Torymus’ non arraigará. A parte positiva é que unha vez liberado no territorio, as sucesivas soltas representarán “tratamentos acumulativos, pois os ‘Torymus’ liberados en anos anteriores quedan aí”, subliñou Fernández Couto.

Valoracións da oposición

Desde o grupo parlamentario de En Marea, autor da pregunta sobre a situación da praga, valórase que Medio Rural non está a traballar todo o que debería no problema. “Hai zonas con niveis de infestación importantes, superiores ó 70% dos castiñeiros, como as Fragas do Eume. Temos tamén zonas de montaña de Ourense, como Manzaneda ou Vilariño de Conso nas que tamén hai praga, por moito que a vostedes non lles conste”, cuestionou o deputado Davide Rodríguez, que pediu reunións da Xunta cos afectados e un plan eficaz de loita contra a avespiña.