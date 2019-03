A avespiña do castiñeiro consolida a súa expansión a toda Galicia

A avespiña do castiñeiro, que xa a finais do 2017 estaba presente en case toda Galicia, consolidou a súa expansión no último ano, gañando peso nas grandes zonas produtoras do oriente ourensán e chegando ás últimas comarcas do occidente galego que quedaban libres da praga, coma o Barbanza ou o Rosal. A avespiña xa causou este ano serias perdas nalgunhas comarcas produtoras, coma o Caurel lucense, e o sector teme que os danos vaian a máis o próximo ano na gran zona de castaña de Galicia, o oriente ourensán.

O principal problema da praga é que logra unha progresión natural meteórica, pois cada avespiña pon ó ano entre 100 e 200 ovos, polo que a infestación masiva dos castiñeiros prodúcese nun curto periodo, en 2-3 anos. Fronte a iso, a única vía de loita pasa pola solta de ‘Torymus sinensis’, un insecto que parasita as postas das avespillas, contribuíndo así ó control das súas poboacións.

Nun inicio, nos primeiros anos da praga, o Ministerio de Agricultura só autorizou soltas experimentais de ‘Torymus’ de carácter puntual, se ben xa o pasado ano permitiu a liberación de maiores cantidades, o que permite encarar o combate da avespiña. No 2018, soltáronse en Galicia uns 700.000 ‘Torymus’, distribuídos en 20.000 viais, con máis dunha trintena de insectos en cada vial. Deses 20.000 viais, 8.500 corresponderon a Ourense, 7.600 a Lugo, 2.500 á Coruña e 126 a Pontevedra.

Para esta campaña, a Administración prevé dobrar a loita biolóxica, coa liberación no medio de 1,6 millóns de ‘Torymus sinensis’. As soltas, segundo a metodoloxía deseñada pola Xunta, deberanse facer cando as bugallas causadas pola avespilla teñan entre 1 e 3 centímetros de diámetro. Os preavisos para programar a solta faranse con antelación, en canto os castiñeiros estean con folla.