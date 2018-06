Alquimistas da madeira

A lignina é un composto que se atopa na madeira nunha porcentaxe similar á celulosa. Ata o de agora, as industrias do papel extraían a celulosa da madeira e desbotaban a lignina para queimar, pero estanse a abrir novos horizontes para este material a nivel mundial, pois xa se constatou que é viable a súa transformación en fibra de carbono. Tal logro abriríalle a porta á madeira para ser empregada en produtos de uso masivo, como ordenadores ou automóbiles. Esta é unha das liñas de traballo máis potentes dun proxecto internacional coliderado polo Centro de Innovación e Servizos da Madeira (CIS Galicia), con sede en Ourense.

O CIS Madeira, en colaboración co Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia e co Polo de Innovación en Polímeros de Portugal (PIEP), está a desenvolver un proxecto, ValorNature, que traballa na xeración de novos materiais a partir da madeira. A obtención de fibra de carbono desde unha base vexetal é un dos escenarios que abre as portas a novos usos e procesos nas industrias do sector.

“A fibra de carbono obtida da lignina, que se pode extraer por exemplo de matogueiras, sería un produto natural e ecolóxico, a diferenza da fibra de carbono convencional, obtida de derivados do petróleo. É certo que non tería a mesma resistencia mecánica, pero si podería lograr un gran uso en moitas aplicacións de compoñente estético, como tapas de ordenadores, interiores de automóbiles e outros”, explica Francisco Pedras, técnico do CIS Madeira, que esta mañá interviu nunhas xornadas da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) en Galiforest.

O proxecto do CIS Madeira traballa tamén no desenvolvemento de laminados flexibles e ríxidos, con mestura de fibra de carbono e madeira, e en compostos de madeira con materiais plásticos, os chamados composites. “Existen xa no mercado impresoras 3D que poden traballar cun fío elaborado a partir dun composite cun 30% de madeira. O seu beneficio, é máis ecolóxico e logra un aspecto estético semellante á madeira”, detalla Francisco Pedras.

Os produtos a base de composites de madeira e plástico xa están a saír ao mercado. En Portugal, un fabricante lanzou recentemente tarimas elaboradas a partir dun composite e Ikea, a multinacional nórdica do moble, ten á venda unha silla elaborada cun composto de plástico (60%) e madeira (40%). Precisamente Ikea é unha das firmas socias do proxecto ValorNature, impulsado polo CIS Madeira. Grandes industrias galegas do sector da madeira, como Finsa ou Ence, participan tamén no proxecto, do que se espera que saian bases que permitan innovacións na cadea da madeira.

Unha das últimas empresas en sumarse a ValorNature é Inditex, interesada nas posibilidades de empregar fibras téxtiles obtidas da madeira, en sustitución de fibras sintéticas. A compañía de Arteixo tamén valora reutilizar os residuos téxtiles desbotados da súa liña de produción para elaborar composites con materiais plásticos. Eses composites serían despois empregados na decoración ou mobiliario das súas tendas, co que pecharía un círculo de uso para as súas materias primas.

Todas estas perspectivas de novos materiais abren portas ata agora descoñecidas para a madeira, un material ao que semella presentárselle un futuro que vai moito máis alá dos usos tradicionais.