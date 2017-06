As agrupacións de propiedades forestais quintuplican a rendibilidade do monte

Unhas xornadas organizadas no Morrazo por Maderas Freire abordan as posibilidades do asociacionismo de propietarios fronte ao abandono. Constátase a necesidade de diversificar os aproveitamentos

O progresivo abandono que experimenta o monte no Morrazo levou a unha empresa da zona, Maderas Freire, a organizar unhas xornadas para promover a posta en valor dos terreos forestais. “O abandono provoca que a produtividade do monte baixe, co que non se alimenta ningún tipo de ilusión polo seu coidado e aproveitamento” -explica Manuel Freire- “Se os propietarios nos organizamos, lograremos maior rendemento económico e xeraremos máis valor ambiental, xa que no monte hai sitio para todo tipo de especies”.

As xornadas, organizadas en Bueu co título ‘O noso monte: a realidade abandonada’, puxeron de manifesto as posibilidades do asociacionismo forestal para aumentar a rendibilidade do monte.

Comparacións de rendibilidade do monte

Ilustra a a potencialidade do asociacionismo un exemplo que expuxo o xefe de servizo de Montes Veciñais en Man Común e Infraestruturas Forestais, Carlos González Andrés: “Poñamos por caso un propietario tipo que teña 10 parcelas de 1.000 metros cadrados cada unha e que decida ter 3 a eucalipto, 4 a piñeiro e 3 a carballos”.

A cuestión que propuxo González é comparar a rendibilidade anual que obtería do seu investimento o propietario individual fronte a un propietario que, con esas mesmas 10 parcelas, participase nunha Sociedade de Fomento Forestal (Sofor) de alomenos 50 hectáreas. O cálculo está realizado sobre un periodo de 10 anos.

Rendabilidade para o propietario individual:

– Eucalipto: 3,6 % anual

– Piñeiro: – 1,3%

– Carballo: – 0,3%

– Rendibilidade media: 0,7%

Rendabilidade para o propietario nunha Sociedade de Fomento Forestal:

– Eucalipto: 6,7%

– Piñeiro: 2,9%

– Carballo: 0,8%

– Rendibilidade media: 3,5%

En conclusión, o propietario que participa nunha Sofor obtén cinco veces máis rendemento pola súa parcela que o individual. A diferenza explícase principalmente pola redución de custos derivados da xestión e corta das parcelas, así como polos mellores prezos que poden lograr os lotes grandes e de maior calidade dunha sociedade forestal.

“Se pensamos que a rendibilidade dun bono do Estado a 10 anos está nun 2%, a recomendación para o propietario individual que non se queira asociar é clara. Que venda a madeira, que venda as parcelas e que invista os cartos en Bonos del Estado” -suxire Carlos González.- “Outra posibilidade sería deixar o monte abandonado, co cal a rendibilidade sería do 0%”, valora.

Modelos de asociacionismo

A Asociación de Propietarios de Monte do Morrazo, que colaboraba na organización das xornadas, puxo de manifesto as dificultades de agrupar parcelas en couto redondo para a posta en marcha dunha Sociedade de Fomento Forestal (Sofor), posto que con frecuencia hai parcelas de propietarios descoñecidos ou que non están interesados en participar na sociedade.

Desde a Administración, Carlos González suxeriulles que comezasen por unha fórmula de traballo similar ás Promas (asociacións de produtores de madeira) do norte galego, orientadas a unir lotes de madeira para a súa venda en conxunto.

Eucaliptización ‘versus’ diversidade

Outro dos debates do primeiro día das xornadas, o pasado xoves, estivo no proceso de expansión do eucalipto que se rexistra en Galicia. Pedro Alonso, biólogo e integrante do colectivo ecoloxista Erva, subliñou que non estaba en contra do eucalipto, senón en contra da eucaliptización do territorio. “Precisamos planificar, ordear e restrinxir os aproveitamentos de eucalipto para garantir un modelo de monte diversificado”, defendeu.

Alonso cuestionou a falta de directrices políticas da Administración para limitar a expansión do eucalipto. “A forestación indiscriminada en terras agrarias, que está prohibida por lei, constitúe unha ameaza para a capacidade produtiva do agro e para a paisaxe” -criticou.- “Cando un Goberno abdica de facer política forestal, os propietarios quedan carentes de dirección e o monte segue a liña do mercado actual, que marca que todos os ovos estean na mesma cesta”, sinalou en alusión ó eucalipto.

O biólogo propuxo unha lexislación estricta para promover a escala local unha porcentaxe de reserva de bosques autóctonos e de paisaxes tradicionais. Avogou tamén por prohibir a plantación do eucalipto en liña de costa e na franxa próxima ós camiños de Santiago, por onde circulan máis de 300.000 turistas ó ano, lembrou.