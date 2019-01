‘Contract’ made in Galicia, o paradoxo do mobiliario que triunfa con madeiras importadas

O ‘contract’, un sector no que se integran empresas de mobiliario e interiorismo especializadas no abastecemento a cadeas de tendas e hoteis, experimentou un forte crecemento en Galicia nos últimos anos. As súas últimas cifras, do 2017, amosan unha facturación de 300 millóns de euros, o que representa un 60% do total da segunda transformación de madeira na comunidade. Sendo Galicia unha potencia forestal, sería esperable que o ‘contract’ galego se suministrase de xeito maioritario de madeira galega, pero é iso así?

Para abordar esta cuestión, contactamos con empresas de ‘contract’, con firmas de distribución de madeira e co sector da transformación de madeira. A conclusión é que boa parte da madeira que empregan as empresas de ‘contract’ é de importación. É certo que Galicia está a exportar gran cantidade de madeira maciza, taboleiro e moble, pero España aínda importa máis madeira da que exporta e Galicia recibe parte desas importacións.

“Galicia é a primeira comunidade en exportación de madeira, pero seguimos importando. Para cambiar iso, hai que mudar a xestión forestal” (Elier Ojea, Fearmaga)

“Aínda que Galicia sexa a primeira comunidade en exportacións de España, seguimos importando madeira. Para conseguir reducir iso, hai que ter unha xestión forestal que nolo permita”, valora o presidente da Federación de Aserradoiros e Rematantes de Galicia (Fearmaga), Elier Ojea.

Calidade e cantidade

Unha das principais eivas que está a limitar o emprego de madeira galega en maior medida por parte do ‘contract’ débese a que “ás veces temos que facer verdadeiros esforzos para satisfacer a calidade que nos están a solicitar”, xustifica Ojea, que incide no impacto de factores coma os incendios forestais das últimas décadas. “Recuperar iso é unha labor ardua, sobre todo naquelas especies de ciclos longos”, advirte Ojea.

A calidade da madeira galega vese condicionada tamén en parte pola falta de profesionalización dos propietarios forestais, en especial nas madeiras como o castiñeiro ou o carballo, argumentan distintas empresas de distribución de madeira contactadas por Campo Galego.

“O minifundio condiciona a produción forestal e determina unha falta de continuidade no abastecemento” (Fearmaga)

Dende a patronal da madeira apuntan que é preciso incentivar con medidas fiscais ós produtores para que opten por madeiras de ciclos longos e non só por plantacións forestais de ciclos curtos, como o piñeiro ou o eucalipto. Insisten en que o minifundismo do rural galego está a ser condicionante na produción forestal variada e determina unha falta de continuidade no abastecemento. “Aínda que teñamos demanda de madeiras galegas, moitas veces non somos capaces de ofrecer un subministro continuado, o que fai que se escollan outras madeiras e mercados”, explica Ojea.

“Non son partidario de priorizar unhas especies sobre outras, pero temos a oportunidade de apostar por un monte diverso que nos permita contar con madeira de calidade e en cantidade suficiente para abastecer de xeito continuado a demanda”, conclúe o presidente de Fearmaga.

Calidade da madeira galega

Demanda de madeira

O contract galego abastécese na súa maioría de madeiras de importación. Madeiras de carballo de importación ou de teca centran boa parte das demandas. Tamén a madeira de faia é unhas das que máis se emprega, dado que é unha madeira branda, fácil de colorear e de aplicar tratamentos nela, polo que é moi apreciada no contract.

O ‘contract’ galego emprega de xeito habitual carballos de importación, teca, faia ou abetos”

O uso de madeira maciza resérvase, en boa medida, para aquelas partes máis estruturais. É aquí onde se empregan madeiras como o pino roxo ou o abeto.

En madeiras galegas, o piñeiro, sobre todo o presente en madeiras técnicas (taboleiros de aglomerado, MDF, etc.), elaboradas con piñeiro de trituración, é o máis utilizado. En ocasións, o piñeiro do país é tamén empregado en partes visibles onde se procura unha estética de cortes industriais e onde comparte protagonismo con acabados de formigón. Exemplo disto é que recentemente a cadea téxtil galega máis internacional empregou o piñeiro galego nos seus escaparates, aínda que dun xeito puntual.

O piñeiro galego e as madeiras técnicas, elaboradas con piñeiro de trituración, tamén teñen uso destacado no sector

Potenciar o piñeiro de calidade

Na liña de potenciar o piñeiro de calidade, a cadea galega da madeira está a facer esforzos pola recuperación da produción de piñeiro en Galicia. Conta dilo dá o acordo que hai uns meses asinaron medio cento de entidades para fomentar a obtención de madeira recta, sen nós e apta para usos industriais de alto valor engadido.

Xunto ó piñeiro, outras madeiras galegas demandadas son as de castiñeiro ou carballo, pero en menor medida e empregadas para acabados, polo que se utilizan cantidades máis reducidas. Tamén se demandan madeiras galegas como a de cerdeira ou puntualmente madeira de freixo, pola súa semellanza coa madeira de castiñeiro pero cunha rentabilidade máis alta, apúntase dende o sector. O bidueiro ou o buxo son outras das madeiras galegas requiridas puntualmente para algúns dos proxectos persoalizados do ‘contract’, se ben a oferta é limitada.