A Xunta propón prorrogar as axudas agroambientais á custa de reducir os apoios á montaña

O comité de seguemento do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) reunirase este mércores. Malestar no sector gandeiro polos cambios que baralla a Administración

O remate previsto no 2019 – 2020 para as axudas agroambientais, das que se benefician arredor de 4.000 ganderías, maiormente produtores en extensivo de vacún de carne, constitúe unha preocupación de primeira orde para as granxas. Sen estas axudas, que poden rondar os 4.000 – 5.000 euros por beneficiario e ano, as ganderías ven comprometida a súa rendibilidade. A Xunta propón agora prorrogar a liña de agroambientais, pero á custa de reducir os fondos destinados a pagos compensatorios para zonas con limitacións naturais, o que afectaría tanto ás granxas da montaña como ás de áreas catalogadas como desfavorecidas.

A proposta da Xunta está a causar indignación nos últimos días entre o sector gandeiro, pois enténdese como un cambio de suma cero. O que se lle daría por un lado ás granxas coa prórroga das agroambientais quitaríaselle pola reducción das axudas a zonas con limitacións naturais, razónase entre as organizacións do agro.

“É unha proposta pouco seria. Se se persiste nesa liña, recurriremos ante a Comisión Europea” (Roberto García, Unións Agrarias)

A decisión sobre o que facer debatirase este mércores no comité de seguemento do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020, no que participan Xunta, Ministerio, Comisión Europea e representantes de colectivos agrarios, entre outros axentes. Será este comité o que aborde a modificación das partidas inicialmente presupostadas no Plan e que agora se queren redistribuír.

En números, a proposta da Xunta prevé aumentar o gasto en agroambientais en 23 millóns de euros, aos que hai que engadir 2 millóns de euros para agricultura ecolóxica, pero simultáneamente propón reducir os pagos compensatorios a zonas de montaña en 18 millóns de euros, en tanto que outras áreas con limitacións naturais verían reducidos os seus fondos en 4,4 millóns de euros de gasto total. A diminución dos pagos compensatorios afectaría en total a arredor de 12.000 explotacións, segundo as estimacións do sector.

Desde Unións Agrarias xa advertiron hoxe de que non aceptarán esa proposta. “É unha proposta que non ten sentido e que é pouco seria”, valora o secretario xeral de Unións, Roberto García, que compareceu en rolda de prensa en Lugo xunto a outros dous responsables da organización, Miguel Tomé (Sarria) e José Rodríguez (Lugo). “Se se persiste nesa liña, recurriremos ante a Comisión Europea”, advirte García.

O secretario xeral de Unións cuestiona tamén o alcance da prórroga das agroambientais. “Polos números que vemos, dá a impresión ademais de que a Xunta quere ampliar as agroambientais só por un ano, é dicir, para o ano electoral, cando se debería garantir a súa continuidade ata que entre en vigor a nova Política Agraria Común (PAC), cousa que non sucederá ata o 2022 ou 2023”, advirte Roberto García.

A prórroga das agroambientais por varios anos é viable, segundo a organización agraria, que apunta ó exemplo doutras comunidades, como Castilla y León, Andalucía ou Aragón. Unións calcula que no actual PDR 2014-2020 quedan arredor da metade de fondos pendentes de execución, “uns 600 millóns de euros”, concreta Roberto García. “Con arredor de 45 millóns de euros poderíanse ampliar as agroambientais por tres anos”, sostén. “Só hai que facer unha reprogramación axeitada”, defende.

A organización agraria lembra que no anterior PDR 2007-2013, a Xunta deixou sen executar 70 millóns de euros e pide que iso non volva a suceder. “Hai dous intereses pouco confesables para que non se amplíen as agroambientais” -denuncia Roberto García-. “Un, que a Xunta prefira devolver fondos a Bruxelas e queira aforrarse o 17,5% de fondos que ten que poñer, pois outro 75% vén de Bruxelas e un 8% do Ministerio; ou dous, que a Xunta queira financiar outras actuacións, como a prevención de incendios, con fondos do PDR, en lugar de destinar estes cartos a apoiar a ganderías que cumpren un papel fundamental á hora de manter cortalumes naturais arredor dos núcleos de poboación”.

Os cambios propostos pola Xunta para o PDR, que se abordarán este mércores na reunión do comité de seguemento do Plan, abarcan tamén outra serie de cuestións que serán debatidas na xornada de maña.