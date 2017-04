A Xunta amplía ata o día 15 o prazo para solicitar as axudas de plans de mellora e axudas de incorporación

A Consellería do Medio Rural ampliará ata o día 15 de maio o prazo para presentar as solicitudes de axudas de plans de mellora e axudas de incorporación. Así o confirmaron a Campo Galego dende o gabinete do departamento que dirixe Ángeles Vazquez. A orde de ampliación publicarase previsiblemente o próximo martes no Diario Oficial de Galicia.

Dende organizacións como Unións Agrarias viñan advertindo nas últimas semanas que o prazo para presentar estas axudas, que remata oficialmente o vindeiro martes 2 de maio, era insuficiente polo que demandaban unha ampliación do prazo de solicitude.

O atraso en publicar a normativa complementaria da orde de axudas -publicada o 20 de abril- e a coincidindo ademais en pleno período de ensilado e sementeira do millo, fixeron que, segundo Unións que “só se presentaran á convocatoria ata agora pouco máis dun 30% dos expedientes cursados o pasado ano, polo que de non ampliarse o prazo de solicitude moitos potenciais beneficiarios quedarán fóra”.

A Consellería do Medio Rural responde a esta demanda e amplía o prazo para solicitar as axudas de plans de mellora e axudas de incorporación ata o 15 de maio, data límite tamén para presentar a solicitude das axudas da PAC.