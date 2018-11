A Xornada do Rural “Pousa Antelo” analizará a problemática dos xurros ou a nova PAC

Data inicio: 01/12/2018

Data fin: 01/12/2018

Lugar: Liñaio, Negreira, España

A IV Xornada do Rural ‘Pousa Antelo‘ terá lugar no teleclube de Liñaio (Negreira) o sábado 1 de decembro. Trátase da cuarta edición dunha xornada que organiza anualmente a Asociación Cultural “Afonso Eanes” e que pretende divulgar aspectos relacionados co mundo rural, tanto dende o punto de vista técnico coma dende un punto de vista social ou cultural.

Están dirixidas a calquera tipo de público interesado nestes temas, e especialmente á xente do rural da comarca de Barcala. As xornadas están adicadas a Avelino Pousa Antelo, destacado galeguista e agrarista de orixe barcalés, que traballou boa parte da súa vida en temas relacionados coa agricultura e o cooperativismo.

Nesta cuarta edición, a xornada inclúe charlas, coloquios e, como é costume, tamén un xantar colectivo. Abordarán temas variados como son: o problema coas cisternas de xurro e a PAC; a historia da especialización láctea en Galicia; experiencias sobre proxectos agrarios dirixidos por mulleres; a nespra do castiñeiro; a construción en madeira; e as malas prácticas na paisaxe, en relación co uso da madeira.

A entrada é de balde e só será preciso anotarse no caso de participar no xantar previsto.