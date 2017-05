As xeadas e a seca ameazan coa ruína aos produtores da montaña de Ourense

Os gandeiros, produtores de castaña e apicultores do oriente de Ourense padecen os efectos dunha tormenta perfecta de xeadas e seca que ameaza con arruinalos. Masiva tractorada este venres en Viana do Bolo para que a Xunta e o Ministerio establezan axudas de mínimis.

Os gandeiros, produtores de castaña e apicultores do oriente da provincia de Ourense viven unha situación desesperada debido aos graves danos provocados pola seca e polas xeadas. Nestas comarcas da montaña ourensá, que engloba aos concellos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, A Gudiña e Chandrexa de Queixa, o habitual é compatibilizar dúas ou máis producións como castaña, produción de mel e gandería de carne.

Sen embargo, as xeadas de finais de abril e a seca prolongada provocaron non só a perda dos pastos, da herba seca e de boa parte do centeo de primavera, senón que a xeada queimou tamén as gromos dos castiñeiros e a flor da queiruga, deixando sen alimento para as abellas ao puxante sector apícola da comarca.

Unha tormenta perfecta que ameaza coa ruína a máis de 600 familias desta zona que teñen a agricultura, a castaña e a gandería como actividade principal ou complementaria.

Tractorada en Viana do Bolo para denunciar o “abandono” da Xunta e reclamar axudas

Neste sentido, máis de 150 tractores participaron este venres nunha marcha en Viana do Bolo para denunciar o que consideran “abandono” por parte das Administracións e reclamar á Xunta de Galicia que estableza axudas de mínimis para os produtores.

A tractorada, que partiu pasadas as 11 horas e na que participaron labregos de toda a comarca, concluíu a mediodía coa lectura dun manifesto por parte de María Páez, gandeira e produtora de castaña, ademais de responsable comarcal de Unións Agrarias.

María Páez (Unións Agrarias): “O problema é que este ano aquí fallaron todas as producións”

“Nesta zona as perdas de herba e de pasto, de produción do castiñeiro ou do centeo de primavera van do 80 ao 100% polo que os produtores necesitamos axudas para poder aguantar este ano”, asegura María Páez.

“O problema -advirte- é que este ano fallou todo: o pasto, o centeo, a produción de castaña e o mel, polo que nunca foi máis necesario que a Consellería do Medio Rural estableza axudas directas”.

De momento, a Xunta e Ministerio seguen opóndose a esta medida, pero dende Madrid anuncian unha orde de axudas para o acceso a créditos. A presión de agricultores e gandeiros podería facer que a Administración acceda a estudar novas medidas de axudas.

Testemuños:

Lina García, gandeira de Viana: “A única solución é que a Consellería estableza axudas de mínimis”

Unha das gandeiras afectadas pola seca e as xeadas nesta comarca é Lina García, unha moza que se incorporou recentemente á actividade nunha explotación con 55 cabezas de vacún de carne, das razas Rubia Galega e Blonda de Aquitania, que compatibiliza coa produción de castaña.

“O problema é que debido á seca non houbo pasto e agora estamos tendo que alimentar as vacas co silo de herba que tiñamos para o verán e co pouco pasto que hai nos prados que tiñamos que gardar para coller a herba seca”, asegura. “E o centeo de primavera queimouno a xeada”, engade.

Unha situación que se agrava coa crecente especulación nos prezos dos cereais e das forraxes. “O que ten cereal ou herba seca non a vende porque sabe que van subir os prezos, ou chegan a pedirche máis de 25 euros por un rolo de herba seca, sen portes”, explica esta gandeira.

Lina García: “Precisamos axudas para dar de comer aos animais”

En canto aos seguros, unha medida á que se aferran Xunta e Ministerio como única solución posible para estas calamidades climatolóxicas, Lina García considera que “non valen para solucionar o urxente, que é dar de comer aos animais”.

“A única solución realista e eficaz -conclúe- é que se establezan axudas de mínimis para os produtores, como xa fixeron cos viticultores da Ribeira Sacra o pasado ano”.

Néstor Ogando, apicultor: “Debido ás xeadas perdín máis de 25.000 euros”

Néstor Ogando é un apicultor profesional da Gudiña con máis de 500 colmeas, un sector que nos últimos anos está a experimentar unha expansión nesta comarca, coa incorporación de moita xente moza.

No seu caso, as principais perdas foron debidas ás fortes xeadas de finais do mes pasado, que queimaron a flor da queiruga e, sobre todo, os gromos do castiñeiro, outro sector con pulo nesta zona.

“A xeada queimou os gromos das principais fontes de alimentación das abellas nesta zona: carballos, silvas, queirugas e, sobre todo, do castiñeiro, que non sabemos se renovará e botará algo de cadea ou non”, explica.

Isto provocou que os apicultores non só perderan boa parte das principais floracións, e polo tanto de mel e de pole, senón que mesmo teñan que estar gastando diñeiro en mercar alimentación suplementaria para as abellas, “algo totalmente inusual no mes de maio”.

“No meu caso as perdas polas xeadas superan os 25.000 euros e calculo que nos 35 apicultores profesionais que hai na comarca superan o millón de euros, unhas perdas que serán maiores se non se logra a floración do castiñeiro”, advirte.

En canto ás solucións, Néstor Ogando coincide en que “é imprescindible que a Administración estableza axudas de mínimis, polo menos para pagar a alimentación que lle estamos comprando para as abellas”.

En canto aos seguros, lembra que “só cubren incendios ou roubos, pero non perda de produción das colmeas por adversidades climáticas”.