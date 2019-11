Trece candidaturas presentadas ó Premio Aresa de Desenvolvemento Rural

A vixésima edición do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural 2019 decidirase entre un total de 13 candidaturas. Entre os que optan ao galardón deste ano, dotado con 10.000 euros, están Greenalia, a EFA Fonteboa, Asoporcel, Coren, a cooperativa A Carqueixa, o Muvicla ou a Cátedra do Pan. O gañador darase a coñecer o 4 de decembro.

O premio Aresa está dotado con 10.000 euros

Tras rematar o prazo para a presentación de propostas a finais do mes de outubro, a Organización do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, composta polo Grupo Aresa e a Universidade de Santiago de Compostela, fixo públicos onte os trece candidatos a conseguir o galardón deste ano, que celebra a súa vixésima edición.

O Premio Aresa 2019 está dotado, como vén sendo habitual, con 10.000 euros. O galardón premia cada ano iniciativas e proxectos presentados por entidades, empresas, grupos de investigación, asociacións ou persoas individuais, que contribúan de forma decisiva a crear emprego e riqueza nos ámbitos agrícola e/ou gandeiro como elementos fundamentais para mellorar a calidade de vida das persoas que viven e traballan no medio rural galego.

Revitalizar o rural

O xurado desta ocasión, formado por Antonio López Díaz, reitor da USC; Álvaro Rodríguez Eiras, presidente de Aresa; Montserrat Valcárcel Armesto, vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo; Víctor Nogueira García, presidente do grupo Nogar e da Asociación Galega da Empresa Familiar, e Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, investigador e experto internacional en xenética, examinará todas as candidaturas e dará a coñecer publicamente o nome da gañadora o día 4 de decembro.

Na avaliación das candidaturas, o xurado prestará especial atención aos proxectos que xeren valor engadido e emprego no rural galego, á súa viabilidade económica, á creación de postos de traballo. Tamén se valorará especialmente as propostas que fagan unha posta en valor dos produtos da terra de tradición galega, a recuperación de subsectores agrícolas e gandeiros tradicionais e a innovación en produtos que teñan potencial de desenvolvemento.

Premiados en edicións anteriores

Na traxectoria deste galardón, que xa acadou un recoñecido prestixio no sector, figuran Novafrigsa (2000), o catedrático da USC Javier Guitián Rivera (2001), a Aula de Produtos Lácteos (2002), o ex director xeral de Agricultura da Comisión Europea, José Manuel Silva (2003), a IXP Ternera Gallega (2004), o programa da Televisión de Galicia O Agro-Labranza (2005), a DO Ribeira Sacra (2006), os impulsores da queixería Casa Macán (2007), a Facultade de Veterinaria de Lugo (2008), Ingapan (2009), Acruga (2010), a SAT Monte de Trabada (2011), Champivil (2012), Alibós Galicia (2013), a DOP Queixo San Simón da Costa (2014), Agroamb (2015), a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, Ovica (2016), a Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo, EPS (2017) e o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), que resultou merecedor do premio na edición de 2018.