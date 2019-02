“Tiñas que asumir como normal que Facenda se levase o 30% da túa axuda de incorporación”

Conchi Docampo, unha agricultura en ecolóxico de Vedra (A Coruña) incorporada no 2014, é unha das persoas que obtivo recentemente a devolución dos impostos que Facenda lle cobrou de xeito indebido pola súa axuda de incorporación. O seu caso, igual que outros que trascenderon nas últimas semanas, foi resolto o seu favor polo Tribunal Económico – Administrativo de Galicia. Tódalas persoas incorporadas do 2014 ó 2018 con axudas públicas terán que presentar os correspondentes recursos ante este Tribunal para solicitar tamén que se lles devolvan parte dos impostos pagados.

É a situación na que se atopa Sonia Vidal, gandeira de vacún de carne en Xunqueira de Ambía (Ourense) e coordinadora de Mocidade no Sindicato Labrego Galego. Sonia incorporouse no 2017 cunha axuda de 25.000 euros e tivo que pagar 7.000 de impostos de Facenda. “Ata agora tiñas que asumir como normal algo inxusto, como era o feito de que Facenda se levase o 30% da túa axuda de incorporación. Eu xa nunca contara cos 25.000 euros, sabía que me pasaría coma á maioría, que tiñan que pagar de media uns 7.000 – 9.000 euros de impostos”, explica Sonia, que deu hoxe unha rolda de prensa acompañada por Conchi Docampo e pola secretaria xeral do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba.

A organización agraria lembra que a porcentaxe de persoas que recurriron os impostos nos últimos anos foi mínima, polo que demanda do Ministerio un procedemento áxil e simple para a devolución dos cartos a tódolos produtores ós que se lles cobraron cantidades indebidas.

A cuestión de fondo é que Facenda computaba as axudas de incorporación como subvencións correntes, polo que esixía que se declarasen integramente na renda seguinte, “en moitas ocasións antes de que se cobrase a axuda”, lembran as afectadas. Os novos produtores viñan reclamando que as axudas computasen como “axudas para o investimento, non coma gañancia patrimonial”, e que se puidesen declarar fraccionadas alomenos nun prazo de cinco anos, periodo no que os agricultores incorporados están comprometidos polas axudas a manter a actividade.

O Tribunal Económico – Administrativo fallou nas últimas semanas a favor de varios produtores que presentaran reclamacións no seu día, o que abre as portas a que o resto de beneficiarios das axudas tamén solicite a revisión dos seus impostos.

Un dos primeiros casos en lograr unha resolución favorable foi o de Conchi Docampo, unha produtora de horta en ecolóxico que se asentou en Vedra no 2014 coa súa parella. “Comezamos desde cero. Queriamos vivir e traballar no rural, así que no 2014 solicitamos unha axuda de incorporación e fixemos un investimento. Foi duro comezar desde cero porque afrontas moitos gastos e tardas meses de traballo en comezar a ter unha renda” -lembra.- “Atopámonos ademais con que no 2015, Facenda negouse a que computásemos a axuda como unha subvención para investimentos, que é o que é, pois gástala toda na explotación, e obrigounos a computala como subvención de gasto corrente. Ante iso, reclamamos ó Tribunal Económico-Administrativo, que vén de darnos a razón hai unhas semanas”, conclúe.

Proposta dun plan integral de apoio ás persoas incorporadas O Sindicato Labrego demanda tamén da Xunta un plan integral de apoio ás persoas incorporadas, pois percibe que os novos produtores enfróntanse a multitude de atrancos que rematan por levar parte das incorporacións ó fracaso. Para o Sindicato Labrego é fundamental un bo asesoramento ós novos produtores que garanta a rendibilidade futura das súas explotacións, así como medidas transversais en diversos eidos que faciliten o acceso a vivenda, a terras e a servizos. A coordinadora de Mocidade do Sindicato Labrego, Sonia Vidal, incide en que en Galicia “temos un problema grave de despoboamento e de envellecemento no rural, pero non se lle presta apoio á xente nova que apostamos por quedarnos no agro. Estamos sen servizos, non tes unha gardería para os nenos nin un simple parque”, cuestiona. Outro asunto que preocupa ó Sindicato Labrego é a das axudas da PAC. “É necesario que na nova PAC poidan entrar os novos produtores en caso de que non conten cunha explotación familiar anterior con dereitos”, advirte Isabel Vilalba.

