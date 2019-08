Publicada a lista dos 4.065 beneficiarios das axudas agroambientais

Un total de 4.065 persoas beneficiáronse en Galicia das axudas de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica correspondentes á campaña de 2018 da Política Agrícola Común (PAC). Estas achegas sumaron 15,6 millóns de euros, que se aboaron nos meses de xuño e xullo do presente ano 2019.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a correspondente resolución do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), organismo pagador dependente da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade á relación de beneficiarios e importes destas axudas.

A convocatoria destas subvencións publicárase no mes de febreiro de 2018 a través dunha Orde da Consellería do Medio Rural pola que se regulaba a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control, no marco da PAC.

Os beneficiarios terán a disposición o detalle da resolución accedendo ao Portal de axudas PAC na web https://portal-sgapac.xunta.gal/