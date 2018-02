Publicada a lista de axudas concedidas no 2017 por danos do lobo

Ataque do lobo a unha ovella.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publica este venres no Diario Oficial de Galicia a lista de persoas beneficiarias no ano 2017 das axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

Sen embargo, a lista non precisa cantas destas axudas concedidas finalmente se pagaron e cantos ataques do ano 2017 quedaron sen cubrir por esgotamento do orzamento dispoñible.