Programa do II Congreso Internacional “Transicións na agricultura e a sociedade rural”

Santiago de Compostela acollerá a vindeira semana, entre o día 20 e o 23, o II Congreso Internacional “Transicións na agricultura e a sociedade rural”, organizado polo Grupo HISTAGRA xunto ao Grupo GESPIC (Agrupación BETA +).

O congreso conta con arredor de 350 participantes inscritos, procedentes de 34 países. A temática central son as transicións na agricultura e na sociedade rural e, sobre este eixo, inténtase dar continuidade ao enfoque dunha historia rural transnacional e transcontinental e contribuír o desafío de crear un espazo global de debate sobre a Historia Rural.

Programa de HISTAGRA no Congreso:

Como organizadores de sesión

La historia agraria desde una perspectiva de género / A história agrária a partir de uma perspectiva de gênero / Agrarian history from a gender perspective Ana Cabana Iglesia, Teresa María Ortega López, Domingo Gallego Martínez, Francisco Beltrán Tapia

Ambientalizando la cuestión agraria. Relatos historiográf icos del cambio socio-ecológico en Iberoamérica / Ambientalizando a questão agrária. Relatos historiográficos da mudança sócio -ecológica na América Latina / Ambientalizing the agricultural issue. Historiographical accounts of socio-ecological change in Latin America. David Soto Fernández, Wilson Picado, Sterling Evans

La Agricultura en América Latina: globalización, instituciones y recursos naturales, 1900 -2015 / Agricultura na América Latina: A globalização, as instituições e os recursos naturais, 1900 -2015 / Agriculture in Latin America: Globalization, institutions and natural sources, 1900-2015 Elisa Botella Rodríguez, Miguel Martín -Retortillo, Wilson Picado, Vicente Pinilla

De los agrarismos tecnológicos a los sistemas tecnocráticos de la Revolución Verde . 1900-1990 / Dos agrarismos tecnológicos aos sistemas tecnocráticos da revolução verde. 1900 -1990 / From Technological Agrarianisms to Technocratic Systems from Green Revolution. 1900-1990 Juan Pan-Montojo González, Lourenzo Fernández Prieto

De la cuestión agraria a la cuestión pecuaria. Transiciones y cambios productivos de la mejora pecuaria / From the agrarian熊㌳︓㌳縎㌳Ḝ쳍㸏馚븒晦㸍鸍鸅馚?쳍Ḏ㌳ꒃ馚쳍蒆馚ꑹ쳍쒃晦䑾嘺n agraria a la cuestión pecuaria. Transiciones y cambios productivos de la mejora pecuaria / From the agrarian issue to the livestock issue. Transitions and productive changes from livestock improvement Diego Conde Gómez, Miguel Ángel Vives Vallés, Cinta M añé Seró, José Antonio Mendizabal Aizpuru

Como comunicantes:

“Los montes de varas en galicia: una dinámica de recursos compartidos” – Ana Cabana Iglesia

¿Uso tradicional o complejo termal? Lucha por la propiedad y opciones productivas en el monte de a toxa (o grovepontevedra) – Araceli Freire Cedeira

Una nueva cuestión agraria en américa latina. Bosques, servicios ambientales y tenencia de la tierra en costa rica (1950 -2016) – Wilson Picado, Elisa Botella

La protesta rural en G alicia durante el franquismo en clave de género. Algunas notas – Ana Cabana Iglesia

Intensificación agraria en la Galicia de los siglos XVIII-XIX: cambios productivos y disponibilidad de biomasa en los inicios de la transición socioecológica. Una aproximación biofísica al fenómeno migratorio – Beatriz Corbacho González

Los cimientos de la protesta campesina durante el franquismo. La resistencia pop ular al aparato judicial golpista (1936-1941) – Xabier Buxeiro Alonso

La cáscara amarga. La pasividad como forma de resistencia social frente a los sublevados durante la guerra civil en

pontevedra (1936 – 1939) – Aldara Cidrás Fuentes

Crecimiento agrario y manejo de la fertilidad en sistemas agroforestales. El café de costa rica (1900 -2010) – Juan Infante Amate, Eduardo Aguilera , Wilson Picado

EE.UU y la Dictadura de Franco. Ayuda financiera y transferencias tecnológicas a las agriculturas españolas 1950ϋϓﯓ¶Мܬ೼ﳼ腵ЀEE.UU y la Dictadura de Franco. Ayuda financiera y transferencias tecnológicas a las agriculturas españolas 1950 -1962 – Bruno Esperante Paramos

On the “institutional cloning” hypothesis. United states agricultural cooperation programmes in latin america since world war ii – Wilson Picado, José Fernández

Da selección á indución? Análise de dous modelos de cambio tecnolóxico a través do caso da introdución de tractores na agricultura galega 1920-1975 – Bruno Esperante Paramos

Modernización en la agricultura gallega a través de la innovación pecuaria: la esp ecialización láctea en galicia (1920-1975) –Telmo Otero Rodríguez

Resistências, adaptações e conflitos no contexto da modernização do agro da galiza (1959 -1986) – Alba Díaz Geada

Dos camponeses con ciencia aos agricultores modernizados: os papeis dos sujeitos nos modelos tecnológicos do século xx na Península ibérica – Lourenzo Fernández Prieto , Juan Pan-Montojo, Daniel Lanero Taboas

Mejoras higiénico-sanitarias de la producción láctea española (1952-1970) – Diego Conde Gómez

El cuento de la lechera. Redes de producción y comercialización de la leche en Galicia (1952-1970) – Diego Conde Gómez, Lourenzo Fernández Prieto

Regulaciones y Normativas sobre el Territorio frente a comunidades campesinas, en Galicia – Rosario Sancho Castro

De la cuestión agraria a la cuestión pecuaria. La ganadería como eje transformador e n Galicia (1865-1935) – Diego Conde Gómez, José Manuel Cifuentes Martínez, Lourenzo Fernández Prieto

De la multifuncionalidad ganadera a la especialización láctea: La difusa transición pecuaria ga llega (1920-1975) – Telmo Otero Rodríguez

Máis información:

https://transruralhistorycompostela.wordpress.com/

https://transruralhistorycompostela.files.wordpress.com/2018/06/programa-definitivo1.pdf