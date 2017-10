Programa de ExpoLugo Rural 2017, un escaparate do agro lucense co apoio da Deputación

O Deputado de Relacións Institucionais da Deputación de Lugo, Álvaro Santos Ramos, o Concelleiro de Medio Rural de Lugo, Miguel Fernández, o Xerente do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, Rubén López Fernández; acompañados de representantes de ACRUGA, OVICA, entre outros, presentaron este mércores a programación do ExpoLugo Rural 2017, unha feira multisectorial de referencia para o sector e que se celebra esta fin de semana, 7 e 8 de outubro, coincidindo co San Froilán, no Pazo de Feiras e Congreso.

O Goberno Provincial colabora con 20.000 euros, convertendo á Deputación na principal patrocinadora desta cita, de referencia para o sector gandeiro e agroalimentario; así como cunha exposición do CENTRAD. ExpoLugo Rural 2017 estará aberta dende ás 11 da mañá ata ás 21:00 horas e a entrada é gratuíta.

O Deputado valorou a importancia desta cita, que conta de media, con 16.000 visitantes, e na que participarán un total de 400 cabezas de gando –das que o 90% son de Lugo- que teñen un valor estimado de medio millón de euros. Tamén haberá un total de 50 expositores de alimentación, artesanía, alimentación e gandaría.

Mostra gandeira e agroalimentaria

ExpoLugo, A Rural terá lugar do 7 e 8 de outubro no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Nela poderase desfrutar da mostra gandeira, que se converterá na máis completa exposición gandeira de Galicia xa que nela participarán as principais razas autóctonas galegas, así coma outras de ámbito nacional, coa presenza das súas asociacións xestoras e de animais en vivo. Razas de bovino, caprino, equino, porcino e avícola, que farán as delicias de pequenos e maiores, nun acercamento e revalorización do eido rural á cidade.

No programa tamén haberá unha mostra agroalimentaria de Razas Autóctonas, e que contará cunha exposición de produtores de razas autóctonas con venda de produtos directamente do produtor ao consumidor.

Impulso da artesanía

O Goberno da Deputación tamén colabora a través do CENTRAD, que levará un stand. Alí despregarase unha pequena exposición representativa das pezas que acolle o centro de artesanía e deseño provincial. A mostra incluirá 45 pezas de cerámica tradicional de Gundivós, Bonxe, Niño de Aguia e Buño; outras 15 de cestería; 12 de cantería; 3 traxes tradicionais rústicos e 1 cabaceiro.

Oportunidade de negocio

Na Feira participarán stands de empresas relacionadas co sector rural e gandeiro, no que destacarán as últimas innovacións e servizos nos sectores gandeiro e agrario que, na provincia de Lugo, supoñen unha parte esencial tanto a nivel económico como social, axudando a mellorar a súa competitividade, converténdose así nunha boa oportunidade de negocio tanto para empresas e entidades como para os propios gandeiros.

Máis actividades

Ademais da zona expositiva agrogandeira, agroalimentaria e artesá, esta Feira verase completada con outras actividades sempre relacionadas co sector primario. Deste xeito, terán lugar, entre outras actividades, a presentación de produtos e novidades no sector en servizos como ferramentas, aplicacións e maquinaria. Tamén haberá charlas técnicas, celebración de asembleas e xuntanzas de socios, desfile do gando de razas autóctonas pola rúas de Lugo, IV Concurso- Exposición Provincial da Galiña de Mos, I Concurso de Raza Porco Celta, Curso de Xuíces de Raza Rubia Galega, Concurso-Exposicións de Gando de Raza Rubia Galega e degustacións de produtos de raza autóctona.