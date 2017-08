Programa da Feira Rural de San Sadurniño, un referente da aposta polo agro

O concello San Sadurniño celebra este sábado, 26 de agosto, a novena edición da súa Feira Rural. O municipio coruñés convértese deste xeito nun referente das posibilidades do medio rural a través dun encontro que combina a esencia das feiras de toda a vida coa posta en valor daquelas experiencias que apostan pola sustentabilidade.

A feira terá lugar no Arboredo de especies autóctonas da Cortiña, onde dende primeira hora da mañá haberá mercado con produtos frescos, alimentos transformados, viveiros de planta e flor, artesanía e artigos de segunda man.

Ademais, na carpa principal poderán atoparse alimentos de calidade e tamén a froita que se presente ao concurso organizado polo Concello e a AGFA do Eume.

O programa de actividades paralelas inclúe a tradicional copa de agility canino, a segunda edición do concurso monográfico da raza Can de Palleiro, iniciación á hípica, paseos en kaiac, obradoiros de cociña para os nenos e nenas, xogos…

Ademais tamén se prevén visitas guiadas á horta de conservación de froiteiras Carlos Fornos -situada ao pé da feira- e ao colmear didáctico xestionado pola AGA-Ferrolterra.

A feira disporá cun espazo para xantar por un prezo módico. Outra opción son os restaurantes da zona -o mesón A Granxa e o mesón o Ferrador son os máis próximos, aínda que tamén temos Riboira en Lamas e Os Cazadores en Santa Mariña-, polo que cómpre chamar con tempo de adianto para reservar. Tamén existe a posibilidade de traer a merenda e aproveitar algún dos recunchos de sombra á beira do Xuvia onde, ademais, hai tres mesas fixas: unha ao pé da estatua da deusa Navia e dúas no contorno da presa de Mera.

O concello de San Sadurniño tense convertido nos últimos anos nun referente en Galicia en posta en valor e aposta polo medio rural, con diversas iniciativas como a recoñecida “Teño unha horta en San Sadurniño”.

Programa Completo da IX Feira Rural de San Sadurniño:

-10.00h. Apertura da feira e expositores: Agroalimentación, Artesanía, Viveiros e 2ª man.

-10.30h. a 11.00h. Concurso da Froita Autóctona:

– Inscricións de lotes de froita para concurso. De 10.30 a 11.00 h

– Fallo do concurso da Froita. 13.30 h

– Entrega de Premios. 14.00 h (Agasallo dunha froiteira autóctona só por participar)

1º premio: Cesto de produtos valorado en 100 euros

2º premio: Cesto de produtos valorado en 75 euros

3º premio: Cesto de produtos valorado en 50 euros

-11.00h. a 13.30h IV Copa Agility Concello de San Sadurniño

-11.30h. Primeira visita guiada á horta de froiteiras autóctonas (inscrición no posto do Concello)

-12.00 a 14.00h. Comparsa teatral do Aturuxo de Melpómene con “Cadaquen Faladafeira”

-12.30h. Cata de viño e sidra da C.F.E.A. de Guísamo con queixo O Casal

-12.30h. Primeira visita guiada ao Colmear didáctico. (Inscrición no posto do Concello)

-14.15h. Sorteo de cestos con produtos do país (carpa principal)

-16.30 a 18.00h. Obradoiro infantil de marmeladas de froitas con degustación acompañada de Queixos de Brigantia

-17.00h. Visita guiada á Horta de Froiteiras Autóctonas

-17.00h. II Monográfico da Raza Can de Palleiro, con premios para os mellores exemplares nas categorías de cachorros, xuvenís e adultos.

-17.15h. Exhibición hípica e iniciación á monta para persoas adultas

-18.00h. Visita ao apiario didáctico

-18.15h. Exhibición hípica e iniciación á monta para nenas e nenos

-19.15h. Segundo sorteo de produtos e lotes de froita autóctona

-19.30h. Clausura da IX Feira Rural

Exposicións permanentes:

– Apicultura da Asociación A.G.A. de Ferrolterra.

– Froita Autóctona da Asociación A.G.F.A. do Eume.

– Cociñas e trebellos solares da Asociación Os Picos do Sol.

– Club de raza Can de Palleiro.

– Nosa Enerxía, Cooperativa comercializadora de enerxía renovable

Actividades/Obradoiros paralelos:

– Baixadas en kaiac polo Río Xubia. 11.00h. a 14.30h. e de 15.30 a 19.00h.

– Obradoiro de enxeños solares, obradoiro de chapas, iniciación aos malabares, xogos xigantes 11.00h. a 19.30h.

– Obradoiro da Casa do mel de Goente. 11.00h. a 19.00h.

Expositor do Concello:

– Inscricións para visitas guiadas ó Apiario e/ou á Horta de Froiteiras, baixadas en kaiac, e obradoiro de Cociña Creativa

– Información turística

– Recollida de tickets para a cata de viño, sidra e queixo.

Máis información.