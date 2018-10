Os seguros agrarios de 2019 poderían aumentar as coberturas por ataques de fauna salvaxe

A subsecretaria de Agricultura, Pesca e Alimentacion e presidenta da Entidade Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), Mª Dores Ocaña, presidiu hoxe a reunión da Comisión Xeral desta entidade, na que se aprobou o proxecto do 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados e analizouse a evolución da contratación, así como a sinistralidade ao longo do ano 2018.

En conto á evolución da contratación de seguro no que vai de ano, cos datos dispoñibles a 22 de outubro, obsérvase un aumento do 7% no capital asegurado respecto ao mesmo período do ano anterior, cun incremento do 8% no caso da produción asegurada e de case o 5% dos animais asegurados.

Polo que respecta ás indemnizacións, no ano 2018, a data 22 de outubro estímase un montante de máis de 640 M€, destacando os danos por saraiba que xa supoñen máis de 270 M€. En ambos os casos, o Consorcio de Compensación de Seguros está a compensar o exceso de sinistralidade, outorgando estabilidade e solvencia económica ao sistema.

En 2017 as indemnizacións a través do Seguro Agrario ascenderon a máis de 700 M€, dos cales 257 foron debidos á seca.

Tamén se destacaron outros feitos coa importancia para o Seguro Agrario en 2018 como foi a ampliación do crédito destinado a subvencionar as pólizas até os 288,4 M€, xunto coa mellora nas condicións para o fraccionamento do pago das pólizas de seguros agrícolas, reducíndose o custo de 1.000 a 300€.

Plan de Seguros Agrarios 2019: orzamento e novidades

O 40º Plan de Seguros Agrarios contempla todas as liñas de seguro cuxo período de contratación iniciarase ao longo do ano 2019, xunto coas porcentaxes de subvención establecidos para cada unha delas, en función da modalidade de aseguramiento elixida. O orzamento total para a Entidade ascende a 216,43 millóns de euros, dos cales, 211,27 destinaranse a subvencionar parte do custo das primas do seguro.

Entre as actuacións en 2019 para a revisión das liñas de seguro, destaca, por exemplo, a actualización das bases de datos de rendementos das liñas que o requiran, a adecuación dalgunhas coberturas para os gandos vacún, ovino e caprino, e a creación dun novo módulo 3C no seguro de cereixa.

En materia de investigación, vaise a estudar, entre outros, a cobertura de danos por seca no cultivo de alfalfa, a viabilidade dun seguro de rendementos para o cultivo de lúpulo e a ampliación das coberturas na garantía de ataque de animais salvaxes.