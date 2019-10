Os adiantos da PAC poderían comezar a cobrarse a próxima semana

A partir do 16 de outubro xa se poderían anticipar ata o 70% das axudas. Unións Agrarias reclámalle a Medio Rural que non reteña as axudas ata finais de ano

Logo de que a Comisión Europea aprobase un incremento do adianto da PAC pola forte seca rexistrada nos últimos meses, as axudas poderían comezar a cobrarse a partir do día 16 de outubro, o vindeiro mércores. Os anticipos poden abranguer dende o 50% ó 70% do total. As explotacións galegas poderán acceder a preto de 170 millóns de euros dos fondos de axudas directas da Unión Europea para a comunidade.

Dende o sindicato Unións Agrarias pídenlle a Consellería de Medio Rural que non reteña estas axudas ós gandeiros e agricultores e recordan que o ano pasado estes pagos se adiaron ata o mes de decembro. Repróchanlle á Xunta que aínda non fixera público que se poderán cobrar na vindeira semana.

Unións reclama que a libranza destes fondos sexa áxil para aliviar a situación das familias do rural. Inciden en que este ano moitas explotacións sufriron importantes perdas nos forraxes e prados polos ataques do xabaril e “dispoñer destes ingresos serán un balón de osíxeno para as granxas de leite galegas que sofren os prezos entre os máis baixos das rexións produtoras de Europa”, indican.