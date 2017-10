Os 28 estados da UE dan o visto bo á reforma da PAC

Este luns, 16 de outubro de 2017, os vinteoito Estados membros representados no Comité Especial de Agricultura da Unión Europea aprobaron o acordo sobre a chamada regulación Omnibus para reformar transitoriamente as axudas da PAC, un acordo que se aplicará dende o 2018 e ata o 2020, cando entrará en vigor o novo período do PAC.

A regulación do ómnibus modifica o regulamento financeiro que regula a execución do orzamento da UE e 15 actos lexislativos sectoriais. As normas acordadas simplificarán a Política Agraria Común (PAC) a través dunha serie de melloras técnicas ás catro normas da PAC: pagamentos directos, desenvolvemento rural, organización do mercado común e regulación horizontal:

Pagamentos directos

-Agricultor activo: a distinción entre agricultores activos e non activos convértese en facultativa, permitindo así aos estados membros facer esta figura discontinua para reducir a carga burocrática.

-Prado permanente: as regras actuais son modificadas para proporcionar maior flexibilidade aos estados membros na implementación do requisito. Desta forma os prados arbustivos e baixo arborado poderán volver ser tidos en conta para as axudas da PAC.

-Redución de pagamentos: o acordo confirma a posibilidade de que os Estados membros revisen as súas decisións sobre a redución dos pagos directos anualmente.

-Pagamento verde ou greening: as áreas cultivadas con variedades vexetais como silvestres (miscanthus) e silphion (silfo perfoliotum), así como a terra deixada a barbeito para as plantas melíferas tamén serán consideradas como superficie ecolóxica.

-Os agricultores mozos: os pagos aos agricultores mozos concederanse durante cinco anos desde a data de entrega, sempre que a solicitude se realice dentro de cinco anos desde a creación da explotación.

Ademais, os Estados membros poderán aumentar os pagamentos aos agricultores mozos no primeiro piar ata un 50% dentro dos límites máximos existentes.

-Pago voluntario acoplado: os estados membros poderán revisar a súa decisión anualmente

Organización común do mercado

-Intercambio de valores: a posibilidade de negociar colectivamente os termos de intercambio de valores nos contratos estenderase a sectores distintos do azucre e terá carácter voluntario.

-Organización de produtores (PO): as institucións decidiron manter o status quo no que se refire ao recoñecemento voluntario das OP, o requisito polo cal a súa actividade económica debe ser auténtica, e a excepción prevista para o sector leiteiro. Non se tivo en conta a proposta de agregar unha nova categoría de organizacións (“organizacións de negociación”)

-Organizacións de produtores e regras de competencia: algunhas prerrogativas das organizacións de produtores como planificar a produción, optimizar os custos de produción, comercializar e negociar contratos para a subministración de produtos agrícolas en nome de membros, xa existentes en sectores como o aceite de oliva, a carne de vacún e os cultivos herbáceos, ampliarase a todos os sectores para mellorar a posición dos agricultores na cadea alimentaria.

Á luz desta extensión, tamén se decidiu engadir ao artigo sobre organizacións de produtores algunhas salvagardas para garantir que non se exclúa a competencia.

-Programas operativos de froitas e hortalizas, cotas de viño e importación: as normas acordadas prevén unha simplificación e melloras técnicas nestes ámbitos.

-Xestión de crise: a proposta dun sistema voluntario de redución da produción en tempos de crise non se aprobou, postpoñendo así o debate sobre o tema da próxima revisión da PAC en 2020.

Desenvolvemento rural

-Ferramenta de estabilización da renda: as axudas europeas ligadas á ferramenta de estabilización xeral de renda seguirán activándose cando a renda do agricultor caia en máis do 30% do seu rendemento medio anual, e o limiar para activar a nova ferramenta específica do sector será a partir dun mínimo dun 20% de perdas.

Do mesmo xeito, o apoio aos contratos de seguro que cubran, entre outros, as perdas causadas por eventos climáticos adversos, estarán dispoñibles cando máis do 20% da produción anual media do agricultor sexa destruída

-Instrumentos financeiros: realízanse cambios nas regras que deben respectar os instrumentos financeiros para promover o seu uso e harmonizalos con outros fondos estruturais e de investimento da UE.

Regulación horizontal

-Reserva de crise: mentres non se introduzan cambios nas regras actuais, a Comisión comprometeuse nun comunicado a revisar o funcionamento da reserva no contexto dos preparativos para o próximo marco financeiro plurianual co fin de permitir unha intervención eficiente e oportuna en tempos de crise do mercado.

-Regra 50/50 de reparto dos pagos irregulares non recuperables: a proposta de eliminar a chamada “regra 50/50” non se aprobou. Os Estados membros e o orzamento da UE seguirán compartindo por igual as consecuencias financeiras das cantidades perdidas por irregularidades e non recuperadas nun prazo razoable.

-Disciplina financeira: o procedemento existente que asegura que o gasto baixo as disposicións da PAC non exceda os límites especificados no orzamento da UE, foi simplificado e só será xestionado pola Comisión.