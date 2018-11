Retrato da aldea actual: os novos veciños, os de sempre e a despoboación

A investigadora Rocío Toxo analiza como é a acollida e a adaptación dos novos veciños que se instalan nunha zona rural do interior de Galicia como o Concello de O Pino. Parte do éxito do proceso está en captar e interiorizar a “complexidade” do rural galego

Nun momento no que boa parte do rural galego acusa unha forte despoboación, hai tamén casos de concellos rurais que nos últimos anos experimentaron o proceso inverso e sumaron novos veciños. A investigadora Rocío Toxo, que participou recentemente no encontro Rural Imaxinado, en Vilar de Santos (Ourense), aborda o caso concreto do concello de O Pino (A Coruña). Toxo procura non só as causas que motivaron a elección deste entorno rural para vivir, senón tamén como foi o proceso de acollida e adaptación dos novos habitantes.

“Aínda que no seu conxunto o Concello de O Pino perde poboación e moita xente nova emigra, tamén hai quen decide instalarse aquí”, explica a investigadora. A proximidade a Santiago de Compostela e o baixo prezo da vivenda son dous dos motivos que impulsan que a xente se instale nesta zona. O municipio coruñés ten na actualidade unha poboación de 4.698 habitantes.

A transformación da vida na aldea

Un dos factores que está a condicionar a identidade das aldeas nos últimos anos é a transformación no xeito de relacionarse os seus veciños. Uns cambios que son palpables xa dende os anos 90 e que se agudizan se se compara coas relacións que se daban nas aldeas nos anos 70 e anteriores. É un aspecto no que pon especial atención a investigadora, posto que afirma que é clave para entender a situación actual dos núcleos rurais.

“Antes os nosos cans daban unha volta pola aldea e xuntábanse cos dos veciños e a xente faciamos o mesmo, agora cada quen está na súa casa”

Os propios veciños explican ese fenómeno de cambio coas súas experiencias ó longo destes anos. “Nesta aldea non queda ninguén, agora saes fóra e pode que non te atopes con ninguén e antes iso non pasaba, a xente estaba fóra das casas”, recorda a investigadora a testemuña dunha persoa que chegou á aldea procedente de Cataluña hai xa anos. As súas palabras reflicten o cambio que se deu nas aldeas, onde á despoboación súmanse ós cambios derivados de que a agricultura e a gandería xa non sexan un dos principais sectores de ocupación da poboación galega.

Toxo recolle na súa investigación, aínda en curso, como o comportamento dos veciños das aldeas ten mudado dende os anos 70. De novo, bota man da testemuña desta persoa para explicalo: “Antes os nosos cans ían tódalas mañás ver os cans dos veciños e igual faciamos a xente. Agora cada quen está encerrado dentro da súa casa, con cans que non saen da propiedade, que ademais está pechada, agora todo o mundo constrúe balados e peches”, rememora a investigadora.

“Hai unha visión idealizada da aldea dos anos 70 asentada nas relacións que antes se daban entre os veciños”

Á hora de analizar os cambios que experimentaron as aldeas, e en concreto o caso de O Pino, Toxo apunta a outro factor clave nesta análise: a idealización que moitos dos veciños fan da vida da aldea en anos pasados. “Hai unha visión idealizada da aldea dos anos 70 asentada nas relacións que antes se daban entre os veciños”, concreta.

A investigadora tamén incide en que o desexo de recuperar a aldea de tempos pasados se centra só nas relacións, xa que a confortabilidade da vida nos núcleos rurais mellorou en gran medida e non apreciou que realmente haxa un anhelo por aqueles tempos nese senso.

Quen vive na aldea?

Á hora de coñecer como é a aldea actual e como foi en tempos pasados, Rocío Toxo botou man de entrevistas a habitantes do municipio con perfís moi variados. Estes encontros tamén lle permitiron definir o perfil da xente que vive na actualidade neste municipio en base ás razóns que apuntaron para vivir na aldea.

De sempre na aldea

Boa parte da poboación son xente que ten as súas orixes neste mesmo municipio ou que dalgún xeito está vinculada a el xa pola súa familia, como aqueles que casaron con alguén que vivía no lugar e se trasladaron alí. Neste grupo tamén están aqueles que naceron na aldea e retornaron ó municipio logo de ter emigrado tanto fóra de Galicia como a algunha cidade galega. Asimesmo, hai veciños que quedaron a vivir na aldea condicionados polo coidado dalgún familiar dependente ou aqueles que nunca se cuestionaron marchar e apostaron por vivir neste espazo rural.

Hai tamén quen chegou a vivir a esta zona por razóns de tipo económico vinculadas á propiedade da terra en Galicia, é o caso dos fillos de caseiros que se trasladaron coa súa familia e que levan toda a vida vivindo alí.

Procedentes da cidade

Xunto ós veciños vinculados ó rural durante toda a súa vida, no municipio viven tamén persoas chegadas de núcleos urbanos e que non tiñan ningún vínculo afectivo con esta zona. Son xente que chegou procedente de grandes urbes como Madrid ou Barcelona e que levan vivindo nestas aldeas máis tempo do que o fixeron nas súas cidades natais. A chegada de veciños novos é algo que continúa na actualidade, agora procedentes tamén de países asiáticos, latinoamericanos e Europa.

“Algúns chegaron á aldea buscando ser ‘neocampesiños’ pero descoñecían que ser campesiños era tan caro cando non se conta con apeiros e terra”

Nestes casos, as razóns que impulsan o asentamento no rural débense, en gran medida, ó prezo da vivenda pero tamén por preferir este ambiente para a crianza dos fillos. Hai mesmo quen escolleu vivir no rural porque buscaba converterse en ‘neocampesiños’, aínda que, “estas persoas que o intentaron hai anos nunca o puideron facer porque descoñecían que ser campesiños era tan caro cando se carece de tódolos apeiros e terras, así que finalmente sempre tiveron outra actividade como principal sustento”, explica Toxo.