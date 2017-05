O Ministerio regula o uso de residuos inorgánicos como produtos fertilizantes

O Consello de Ministros aprobou este venres unha modificación do Real Decreto sobre produtos fertilizantes. Unha norma na que se establecen os requisitos para a elaboración e posta no mercado nacional deste tipo de produtos, entre outros as materias primas que poden empregarse na súa fabricación.

A modificación introducida, clarifica as condicións de utilización de determinados residuos inorgánicos como materias primas.

O Ministerio considerou conveniente modificar e actualizar ese aspecto, tomando como base a experiencia existente para regular o emprego dos residuos biodegradables á hora de fabricar produtos fertilizantes de orixe orgánica.

O Real Decreto aprobado este venres, pero pendente aínda de publicar no BOE, mantén a necesidade de contar coa correspondente autorización da autoridade ambiental, e inclúe unha disposición transitoria regulando temporalmente a posta no mercado dos fertilizantes nos que se utilizaron os residuos inorgánicos.