O Goberno reduce o IRPF a gandeiros de bovino de leite, gandaría extensiva ou produtores de pataca

O Boletín Oficial do Estado publica este luns unha Orde do Ministerio de Facenda e Función Pública pola que se fixan os Índices de Rendemento Neto na declaración do IRPF para estimación obxectiva (módulos), que recollen as propostas do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente de minoración na presión fiscal para agricultores e gandeiros afectados, entre outros motivos, pola seca.

O réxime de estimación obxectiva agraria (ou de módulos) do IRPF é o maioritario entre os agricultores e gandeiros, sendo o elixido por ao redor dun millón de declarantes. As reducións de módulos aprobadas na Orde publicada hoxe tradúcense nunha diminución proporcional da base impoñible derivada dos rendementos da actividade agraria, e por tanto, do resultado da declaración do IRPF.

Desta forma, as reducións establecidas con carácter nacional para a declaración da renda 2017 dos agricultores e gandeiros, son as seguintes:

Sectores gandeiros:

– Apicultura de 0,26 a 0,13

– Bovino de leite de 0,20 a 0,16

– Bovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09

– Bovino de cría extensivo de 0,26 a 0,18

– Cunicultura de 0,13 a 0,07

– Ovino e caprino de carne extensivo de 0,13 a 0,09

– Ovino e caprino de leite extensivo de 0,26 a 0,18

– Porcino de carne extensivo de 0,13 a 0,09

– Porcino de cría extensivo de 0,26 a 0,18

Sectores agrícolas:

– Cereais de 0,26 a 0,18

– Leguminosas de 0,26 a 0,18

– Pataca, de 0,26 a 0,13

– Froita de óso, de 0,37 a 0,20

A maior parte destas minoracións establécense para dar resposta á seca que afectou a grandes áreas da Península Ibérica, reducíndose o módulo das producións gandeiras extensivas para compensar a redución da dispoñibilidade de pastos. Tamén no ámbito da gandaría, redúcense a nivel nacional os módulos de bovino de leite e a cunicultura, para ter en conta a súa particular situación de mercado.

No referente aos cultivos, reduciuse a nivel nacional o módulo dos cereais e as leguminosas, con obxecto de ter conta os efectos da seca. Igualmente redúcese o índice a nivel nacional en modulo do cultivo da pataca e da froita de óso, para ter en conta as dificultades de mercado que atravesan.

A redución de módulos tamén ten en conta os efectos da seca sobre outros cultivos, con amplas rebaixas en cítricos, oliveiral, uva, oleaxinosas e forraxes en amplas zonas.

Os efectos doutras adversidades climáticas sobre os cultivos en 2017, como a vaga de frío de xaneiro, os episodios de calor extrema que se sucederon no verán e os de precipitacións intensas que puntualmente tiveron lugar ao longo do ano, tamén ven reflectidos na proposta de redución de módulos para aqueles municipios en que a adversidade en cuestión tivo incidencia.

Neste contexto, a Orde HFP/1159/2017, de 28 de novembro, xa establecía na súa Disposición adicional quinta unha redución do módulo do arroz para as declaracións de 2017 e seguintes, cuxo índice pasou de 0,37 a 0,32.

A partir da información fiscal e agraria dispoñible, estímase que o conxunto de todas estas reducións de módulos pode implicar, con respecto a un ano sen reducións, unha rebaixa da base impoñible da orde de 580 millóns de euros.

Reducións para os agricultores que utilicen electricidade para a rega

Doutra banda, a Orde HAP/2222/2014, de 27 de novembro, introduciu con carácter permanente un coeficiente corrector que poden seguir aplicando os agricultores que utilicen electricidade para a rega sobre o rendemento neto dos cultivos regados, e que supón unha redución dun 20% do mesmo.

O Goberno adoptou esta medida, xunto coa exención parcial do 85% do Imposto sobre a Electricidade para os regadores, co obxectivo de compensar o efecto sobre os regadores da subida das tarifas eléctricas do verán de 2013.

Finalmente, desde o MAPAMA destacan que a Orde HFP/1823/2016, de 25 de novembro, pola que se desenvolve para o ano 2017 o método de estimación obxectiva do IRPF e o réxime especial simplificado do IVE, establece na súa Disposición adicional primeira unha redución dun 5% do rendemento neto calculado polo método de estimación obxectiva para 2017. Trátase dunha medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta á totalidade dos agricultores e gandeiros que tributen en estimación obxectiva.

A Orde, cuxa publicación se adiantou en case un mes fronte á publicación da orde do exercicio 2016, pode consultarse na seguinte ligazón.