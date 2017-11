O glifosato poderase seguir utilizando na Unión Europea ata o ano 2022

A Unión Europea (UE) logrou este luns finalmente, tras varios encontros sen consenso, un acordo para a renovación da licenza do glifosato, co respaldo de 18 países e a apenas dúas semanas de que expire a súa autorización actual, válida ata o próximo 15 de decembro.

Os expertos do comité de apelación da Comisión Europea emitiron así unha opinión favorable con maioría cualificada que establece a renovación da licenza ata o ano 2022. Fronte a unha proposta inicial para renovar a licenza durante a próxima década e ante a petición do Parlamento Europeo, que pedía a eliminación progresiva da sustancia de aquí a 2022, a Comisión rebaixou o texto a cinco anos, aínda que este segue sen convencer a nove países membros, que votaron en contra, nin a Portugal, que se abstivo na votación.

Respecto da última votación, a maioría foi posible grazas ao cambio de posición de Alemaña, Polonia, Bulgaria e Romanía, que se abstiveron na última reunión, e deron agora luz verde á proposta da CE.

Amplamente utilizado en agricultura pola súa eficacia e prezo asequible

Ademais, votaron a favor, España, Dinamarca, a República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Suecia e Reino Unido, mentres que se mantiveron en contra Bélxica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta e Austria. Para poder aprobar unha renovación da licenza, necesitábase unha maioría cualificada que esixe o apoio do 55% dos países, que representen o 65% da poboación.

O glifosato é o herbicida máis utilizado do mundo e utilízano multinacionais como Monsanto, que o emprega nun dos seus produtos máis estendidos, o “RoundUp”. A súa eficacia e o seu prezo asequible fai que tanto gandeiros como agricultores utilíceno amplamente para controlar as malas herbas.

Porén. as organizacións ecoloxistas opóñense alegando o seu potencial efecto canceríxeno para a saúde humana e o seu efecto nocivo para o medio ambiente. Sen embargo, a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) concluíu nun informe que o glifosato non demostra propiedades carcinoxénicas nin mutaxénicas, e que non ten efecto tóxico sobre a fertilidade, a reprodución ou o desenvolvemento embrionario