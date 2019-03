O Craega recolle o premio Aresa de Desenvolvemento Rural

O Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) recibiu este venres o XIX Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, un galardón convocado polo grupo empresarial Aresa e a Universidade de Santiago (USC), que nesta súa décimo novena edición fai un recoñecemento explícito ao impulso que está a experimentar a agricultura ecolóxica en Galicia, ao tempo que pon o foco no importante labor que está a desenvolver o Craega, un órgano que coa súa acción de apoio e asesoramento ás pequenas empresas contribúe á súa viabilidade económica, axuda a fixar poboación no medio rural e promove formas de traballo e de produción respectuosas co medio ambiente, segundo destaca a organización do certame.

O presidente do Craega, Francisco López Valladares, foi a encargado de recoller o galardón, dotado con 10.000 euros en metálico e placa conmemorativa, no transcurso dunha cerimonia presidida polo reitor da USC, Antonio López Díaz, e na que tamén interviñeron o conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez; o presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras; o director xeral de Capsa Food, Armando Tellado, e o ex director Xeral de Agricultura da Comisión Europea José Manuel Silva Rodríguez, quen ofreceu o relatorio ‘A produción ecolóxica. Dun mercado testemuñal a unha tendencia irreversible’, unha intervención na que subliñou que “a evolución do mercado e da produción ecolóxica foi radical”.

O reitor Antonio López Díaz, salientou na súa intervención que “iniciativas como a do Premio Aresa sirven para revitalizar a conexión da USC coa sociedade”. López trasladou tamén os seus parabéns ao presidente do Craega, así como a todos os produtores e consumidores de alimentos ecolóxicos, ao tempo que reiterou o agradecemento da institución académica ao presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras, por ter activado xunto coa USC unha exitosa iniciativa que supera a maioría de idade.

“As bases do Premio Aresa concordan en gran medida coas pretensións e coa formación e investigación que desenvolve a USC na súa sede luguesa, nun Campus Terra que trata de agromar esforzos en docencia e I+D arredor do aproveitamento dos recursos da Terra e da mellora da calidade de vida das súas xentes”, sinalou López, quen tamén tivo palabras de eloxio para o resto de candidaturas presentadas á presente edición do certame, dado que “son todas un gran exemplo da posta en valor do rural”, dixo.