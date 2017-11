Nos últimos 5 anos en Galicia pasaron ao abandono unhas 150.000 hectáreas

Galicia foi a terceira comunidade autónoma que porcentualmente máis hectáreas perdeu nas axudas da PAC nos últimos cinco anos, só por detrás de La Rioja e do País Vasco. En concreto, entre a campaña da PAC 2013 e a do 2017 a superficie declarada en Galicia para estas axudas pasou de 587.872 hectáreas a 438.258 hectáreas, é dicir unha perda de superficie agraria cultivada de 149.614 hectáreas e un 25,45% menos.

Así se desprende da comparación entre os datos do Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) -o organismo do Ministerio de Agricultura responsable da xestión das axudas da PAC- sobre as solicitudes únicas de axudas e de superficies declaradas por Comunidades Autónomas dos anos 2013 e 2017.

No conxunto de España a superficie agraria declarada nas axudas da PAC caeu no mesmo período un 13,07%, pasando de 24.573.250 hectáreas a 21.360.369. As comunidades nas que menos caeu a superficie declarada foron Andalucía, Castela e León e Extremadura.

En canto ao número de solicitudes de axudas da PAC presentadas, en 2017 ascendeu en España a 745.166, un 18,54% menos que hai cinco anos, cando se presentaron 914.819 solicitudes. Por comunidades autónomas, en Galicia a caída foi similar á media do estado, un 17,53%, pasando de 36.456 solicitudes presentadas no ano 2013 a 30.065 neste 2017. As Comunidades nas que máis caeron nestes últimos 5 anos o número de solicitantes das axudas da PAC foron a Comunidade Valenciana, A Rioxa e Madrid, e nas que menos redución houbo de solicitudes foron Asturias, Andalucía e Cantabria.

Fonte: Fega