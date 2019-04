Nace “Nós, As Mulleres” a Asociación de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias de Galicia

Esta martes pola mañá tivo lugar en Santiago de Compostela o acto de presentación de “NÓS, AS MULLERES”, a Asociación de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias de Galicia (AGACA), que congregou a ducias de cooperativistas entre socias e membros de consellos reitores ou xerentes.

A asociación nace nun contexto social no que, se ben o 45% de persoas socias de cooperativas agroalimentarias en Galicia son mulleres (sobre un total de arredor de 27.800 persoas socias), os órganos de administración destas entidades contan só cun 22% de participación feminina, segundo datos do ano 2017 do Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agroalimentario Español, que contabiliza os datos de entidades asociadas a AGACA.

Así pois, o obxectivo da asociación é o desenvolvemento efectivo e integral da muller, das súas capacidades, da súa participación e da promoción da igualdade no seo do movemento das cooperativas e SAT socias de AGACA. Busca dar visibilidade á muller empresaria, directiva, profesional e traballadora en todos os ámbitos económicos e sociais do movemento asociativo agrario e do mundo rural no seu conxunto.

Ruth Rodríguez, axente de Igualdade de Xénero en AGACA, explicou que poden asociarse “mulleres que formen parte dos órganos de administración ou do cadro de persoal de entidades socias de AGACA, socias designadas de entre o colectivo de mulleres que formen parte das entidades e, en calidade de ‘colaboradores’, persoas xurídicas socias de AGACA e organismos públicos e privados”, e reafirmou a importancia de “romper o teito de cristal e fomentar o emprendedorismo”.

José Montes, presidente de AGACA, destacou a importancia de traballar para que as “xeracións que veñen non teñan que reivindicar a igualdade de xénero que aquí hoxe estamos reivindicando“. Pola súa banda, Dolores Calvo, vogal de AGACA e vicepresidenta de AMCAE convidou ás mulleres a “perder o medo a participar, a decidir, a ser parte da empresa e entrar nos órganos de decisión, neste caso das cooperativas“.

“Cómpre normalizar a presenza das mulleres nos Consellos Reitores”.

A secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella indico que “no Goberno Galego parécenos que a visibilidade da muller rural é importantísima. É fundamental conciliar vida familiar, laboral e tempo de lecer ao que temos dereito, sen sentírmonos culpables“.

Durante a clausura do acto, Covadonga Toca, secretaria xeral de Emprego da Xunta de Galicia, destacou a relevancia do peso económico da muller no rural e que “ninguén pode cuestionar a capacidade das mulleres que xa está máis que demostrada. O emprego ten, no século XXI, carácter feminino”

Por último, José Manuel Tellado, vicepresidente de AGACA defendeu que “cómpre normalizar a presenza das mulleres nos Consellos Reitores”.

Entre as accións xa programadas pola asociación atópanse un obradoiro de “Apoderamento de mulleres socias de cooperativas” con sesións formativas e visitas a cooperativas.