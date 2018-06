Mobilización polo rural este domingo en Santiago

Organizacións agrarias, forestais e do mundo da caza e da pesca protagonizan unha convocatoria que agardan masiva en demanda dun recoñecemento á labor económica e medioambiental que desenvolven no rural

Arredor de medio cento de colectivos agrarios, forestais e do mundo da caza e pesca protagonizarán este domingo unha mobilización en Santiago baixo o lema ‘Creamos natureza e vida no rural: Non somos o problema, somos a solución’. Os participantes congregaranse ás 11 horas na Alameda e farán un percorrido ata a Praza da Quintana, onde se lerá un manifesto a favor do mundo rural.

Os convocantes, que fan un chamamento á participación da sociedade galega, destacan que as súas actividades contribúen a fixar poboación e a crear riqueza no rural para mantelo vivo e activo. O acto concíbese como unha chamada de atención contra o abandono e como un acto de reinvindicación do rural, se ben os organizadores precisan que “non vai contra ninguén”.

“Se persiste o abandono, é cuestión de tempo unha catástrofe social e medioambiental”

“A mobilización, que non é contra ninguén, xurde en resposta ao abandono que está a sufrir o mundo rural. Cómpre que a sociedade tome conciencia de que se persiste o abandono do rural galego, só é cuestión de tempo unha catástrofe social e medioambiental. Por iso, os organizadores da marcha convidamos a todos os partidos políticos a participar nesta iniciativa, para amosar que se trata dunha reivindicación dunha vida digna e dun futuro próspero para o mundo rural”, explican os convocantes en nota de prensa.

Á frente da organización do acto, que aglutina a medio cento de colectivos, destacan entidades como Unións Agrarias, o Clúster da Madeira, a Asociación Forestal de Galicia ou a Mesa Galega pola Caza.

Tamén houbo significativos desmarques, como o da IXP Castaña de Galicia, que está de acordo no fondo do acto pero que discrepa con algunha das entidades convocantes sobre o sitio que lle corresponde ó eucalipto no monte galego. “Non é certo que o abandono do rural se solucione plantando eucaliptos, como teñen manifestado representantes da cadea da madeira”, valoran desde a IXP, que tamén precisa que “no rural hai sitio para todos”.

Outro colectivo que se desligou da protesta é a Asociación Agraria de Galicia (antiga Asaja – Xóvenes Agricultores), que expresa dúbidas similares e pregúntase cales son os obxectivos reais da protesta.

Máis información

– Decálogo en defensa do mundo rural dos convocantes da manifestación.