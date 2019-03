Mobilización en Madrid contra o despoboamento rural

Organizacións e plataformas de toda España apoian este domingo 31 de marzo a chamada ‘Revuelta de la España Vaciada’, unha mobilización que se desenvolverá en Madrid para reinvindicar políticas que freen o despoboamento en zonas rurais. En concreto, os convocantes demandan “oportunidades laborais, servizos e mellores vías de comunicación”.

A mobilización iniciouse por iniciativa de dúas plataformas cidadáns, ‘Teruel existe’ e ‘Soria ya’ e conseguiu xa o apoio de máis de 80 colectivos. Entre as entidades que se suman á mobilización está o Foro de Acción Rural, unha plataforma que integra a organizacións do sector agrario e que vén advertindo de que os habitantes do rural estanse a ver “expulsados do seu territorio pola falta de condicións axeitadas”.

“Os territorios rurais que van perdendo poboación -valora o Foro- caracterízanse por un elevado envellecemento, baixa natalidade e dificultades para os seus habitantes e para o asentamento de novas familias pola aplicación de meros criterios de mercado no deseño de servizos e equipamentos, cunha visión desvinculada do medio rural. As tecnoloxías de comunicación implántanse ademais con dificultade, o que reduce o emprendemento. O illamento dificulta a cultura asociativa e cooperativa. Á baixa rendibilidade da actividade agroforestal súmaselle a presión competitiva dos mercados globalizados, o desequilibrio territorial e social das axudas dirixidas ao medio rural e a tendencia xeneralizada á concentración poboacional en áreas urbanas, onde hai un mercado laboral máis diversificado, promovido, entre outros factores, polo estereotipo cultural de inferioridade de condicións e calidade da vida no medio rural. Por tanto, o conxunto de problemas fai que as oportunidades se reduzan, sobre todo para mozas e mulleres”, conclúen.