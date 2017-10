Medio Rural xestionará excepcións para que pastos queimados poidan cobrar a PAC

Os lumes de outubro deixaron sen parte dos pastos a gandeiros de diversas zonas de Galicia, en especial nos Ancares (Lugo) e na provincia de Ourense. Esa perda de pastos deixaba ademais consecuencias para os próximos anos, pois durante dous anos a normativa prohíbe pastar sobre terras afectadas por lumes. Outro problema é que eses pastos deixan de ser admisibles para o cobro de axudas europeas. A Xunta traballa agora para solucionar esta situación, da que viñan advertindo nos últimos días os gandeiros e organizacións do sector.

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, anunciou hoxe que se están valorando “excepcións en determinadas áreas”. A Administración autonómica consultou a situación co Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), que contestou que terá en conta as consideracións realizadas desde Galicia á hora de xestionar as axudas da Política Agraria Común (PAC), segundo informa Medio Rural.

Para lograr a excepcionalidade, a Xunta anuncia que elaborará un informe delimitando as zonas afectadas e valorando caso por caso as superficies incendiadas, a fin de que sexan admisibles para as axudas no 2018. A Administración lembra que o impacto dos lumes nos pastos debeuse en boa medida ás extremas condicións meteorolóxicas e a ventos furacanados. “Trátase de evitar que os gandeiros que se viron damnificados nos incendios sexan tamén perxudicados no pago de fondos europeos”, sinalou hoxe Ángeles Vázquez.