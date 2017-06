Medio Rural concede axudas para compra de maquinaria en común a 20 solicitantes e denégallas a 35

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este luns a resolución da Consellería do Medio Rural das axudas concedidas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, onde 20 entidades foron beneficiarias destas achegas por unha subvención total de preto de 3 millóns de euros.

Sen embargo, 35 solicitantes viron denegadas a solicitude de axudas, na maioría dos casos (28), por “dispoñibilidade orzamentaria insuficiente”.

Estas achegas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, teñen como obxectivo promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo para, deste xeito, racionalizar os custes de mecanización, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético. Ademais, tamén se busca introducir novas tecnoloxías no emprego deste tipo de maquinaria e incrementar os mecanismos de seguridade no traballo.

Os beneficiarios destas axudas son cooperativas agrarias e cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMA), sociedades agrarias de transformación (SAT), así como ambas entidades procedentes da fusión de explotacións con menos de 10 anos de antigüidade.

Velaquí o listado completo de beneficiarios:

Nome Investimento elixible (€) % axuda Importe concedido (€) Puntuación criterios de prioridade Coop. Lácteas Unidas 165.700,00 55 % 91.135,00 11 Icos 498.894,98 65 % 324.281,74 11 O Rodo 500.000,00 50 % 250.000,00 11 Nª Srª do Perpetuo Socorro 500.000,00 50 % 250.000,00 10 Abellamesos 368.416,40 50 % 184.208,20 9 Agris 476.970,00 65 % 310.030,50 9 Cobideza 174.854,68 50 % 87.427,34 9 Cusoviame 249.407,66 50 % 124.703,83 9 Gandeiros do Deza 243.000,00 50 % 121.500,00 9 Maquideza 493.300,00 50 % 246.650,00 9 Aranxes 489.448,58 50 % 244.724,29 8 Brandelos 49.677,00 50 % 24.838,50 8 Campodeza 43.070,00 50 % 21.535,00 8 Gandeiros de Lalín 439.610,00 50 % 219.805,00 8 Os de Rois 413.201,00 40 % 165.280,40 8 Chao do Buriz 131.950,42 50 % 65.975,21 7 Cumadeira 168.000,00 40 % 67.200,00 7 Foucellas 100.963,00 50 % 50.481,50 7 Os Pequeniños 186.798,00 50 % 93.399,00 7 Salto 33.680,00 40 % 13.472,00 7

Axudas denegadas: